Μοζαμβίκη: 51 παιδιά απήχθησαν την περασμένη χρονιά από τζιχαντιστές

Τουλάχιστον 51 παιδιά, κορίτσια τα περισσότερα, απήχθησαν το 2020 από τζιχαντιστικές οργανώσεις που κατατρομοκρατούν τη βορειοανατολική Μοζαμβίκη τα τελευταία τρία και πλέον χρόνια, αποκαλύπτει η μη κυβερνητική οργάνωση Save the Children.

«Η απαγωγή παιδιών έχει μετατραπεί σε νέα τακτική, που χρησιμοποιείται τρομακτικά συχνά, από ένοπλες οργανώσεις που εμπλέκονται στη σύρραξη», τονίζει η οργάνωση σε ανακοίνωση Τύπου που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα, διευκρινίζοντας ότι ο αριθμός αυτός δεν αντιπροσωπεύει παρά μόνο περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί.

Η Save the Children βασίζει εν μέρει την ανάλυσή της σε δεδομένα που συγκέντρωσε από τον Ιανουάριο του 2020 μέχρι τον Ιανουάριο του 2021 η αμερικανική μη κυβερνητική οργάνωση ACLED, η οποία παρακολουθεί συστηματικά τις ένοπλες συρράξεις.

Οργανώσεις που γενικά αποκαλούνται στην περιοχή «αλ Σεμπάμπ» («η νεολαία» στα αραβικά) έχουν πολλαπλασιάσει τις επιθέσεις τους στη φτωχή επαρχία Κάμπο Ντελγάδο, στα σύνορα με την Τανζανία, όπου ο πληθυσμός αποτελείται κατά πλειονότητα από μουσουλμάνους.

New Release from Save the Children International : Armed groups are beheading children as young as 11 in Mozambique’s northern province of Cabo Delgado. Heartbreaking testimonies from devastated parents. Read more here: https://t.co/NPl9yMD3Ol pic.twitter.com/PxIhA3b8Dw

