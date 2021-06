ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ: Δωρεά ταχυπλόων σκαφών στο Λιμενικό Σώμα και επιχειρησιακών μέσων στην ΕΛΑΣ

Ολοκληρώθηκε η δωρεά δέκα εξελιγμένων ταχυπλόων περιπολικών σκαφών στο Λιμενικό Σώμα από την Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, με σκοπό την ενίσχυση της φύλαξης των θαλασσίων συνόρων της χώρας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ τα δέκα σκάφη βρίσκονται ήδη σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, στην υπηρεσία του Λιμενικού Σώματος, σε Ικαρία, Αλεξανδρούπολη, Καστελόριζο, Λήμνο, Άγιον Όρος, Χίο, Μυτιλήνη, Κάλυμνο, Κω και Σάμο.

Η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα ανταποκρίθηκε άμεσα και η δωρεά των σκαφών υλοποιήθηκε με την αποκλειστική χρηματοδότηση των μελών της: Enesel S.A., Onassis Foundation, Ίδρυμα Αγγελικούση, Chandris Hellas Inc., N.J. Goulandris, Thenamaris, Arcadia Shipmanagement Co Ltd, Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, Golden Union, Neptune Lines και Οικογένεια Γεωργίου Σ. Κουμάνταρου.

Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ ενίσχυσε παράλληλα τα Σώματα Ασφαλείας και τον νευραλγικό τομέα της Προστασίας του Πολίτη, με ιδιαίτερη έμφαση να έχει δοθεί στη στήριξη του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας. Το τελευταίο διάστημα έχουν υλοποιηθεί σημαντικές δωρεές παροχής ατομικού εξοπλισμού και υγειoνομικών ειδών καθώς και ενίσχυσης των επιχειρησιακών μέσων της ΕΛ.ΑΣ. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η προσφορά 45 άρτια εξοπλισμένων μοτοσυκλετών και 14 ειδικών οχημάτων με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη.

Το έργο προσφοράς που παραδοσιακά υλοποιεί συλλογικά η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα μετακινήθηκε το 2016 από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών στην Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ.

