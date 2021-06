FOOD EXPO Digital 2021: 600 Έλληνες και ξένοι εκθέτες παρουσιάζουν 5.158 προϊόντα

Η FOOD EXPO Digital, η μεγαλύτερη ψηφιακή έκθεση για τα τρόφιμα και ποτά, θα φέρει για πέντε ημέρες από τις 14-18 Ιουνίου σε διαδραστική και ουσιαστική επαφή τους 600 Έλληνες και ξένους εκθέτες με χιλιάδες Έλληνες και διεθνείς food traders και να συνάψουν σημαντικές συμφωνίες μαζί τους.

Σημαντικά εμπορικά οφέλη για εκθέτες και αγοραστές

Οι εταιρίες που θα συμμετάσχουν στην ψηφιακή έκθεση θα μπορούν να προβάλλουν στην σελίδα του προφίλ τους όλα τα προϊόντα τους με φωτογραφικό υλικό και βίντεο.

Παράλληλα, μέσα από τη digital πλατφόρμα οι αγοραστές που θα την επισκεφτούν θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands του κλάδου τροφίμων και ποτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ θα έχουν πρόσβαση στα προφίλ των ψηφιακών εκθετών και μετά το τέλος της FOOD EXPO 2021.

Τι θα κερδίσετε με τη συμμετοχή σας ως αγοραστής στη ψηφιακή έκθεση;

• Μπορείτε να δείτε το προφίλ των 600 Ελλήνων και ξένων εκθετών που συμμετέχουν στην FOOD EXPO Digital αλλά και αναλυτικά τα προϊόντα που διαθέτουν μέσα από πλούσιο φωτογραφικό υλικό και βίντεο.

• Έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε ανάμεσα στα 5.158 προϊόντα που ενδιαφέρουν την επιχείρησή σας ανά: κατηγορία προϊόντος, όνομα εκθέτη, προϊόν, χώρα, πιστοποιήσεις, special products, free from, award winners και να κλείσετε απευθείας εμπορικές συμφωνίες με τους εκθέτες, στη νέα πραγματικότητα και τις συνθήκες «απόστασης» που έχει δημιουργήσει η πανδημία.

• Έχετε την ευκαιρία να πραγματοποιήσετε με τους εκθέτες one on one meetings μέσω chat και video call κατά τη διάρκεια της έκθεσης.

• Θα έχετε πρόσβαση -για έξι μήνες μετά το τέλος της έκθεσης- σε μια τεράστια γκάμα ελληνικών και ξένων προϊόντων και υπηρεσιών συγκεντρωμένα μέσω μίας εύχρηστης online πλατφόρμας.

Live online workshops & γαστρονομικές επιδείξεις

Τέλος, κορυφαία θεσμικά στελέχη, σημαντικοί εκπρόσωποι του κλάδου των τροφίμων και ποτών και διακεκριμένοι επαγγελματίες της αγοράς θα απευθύνουν ομιλίες και θα συμμετέχουν σε συζητήσεις στο πλαίσιο των διαδικτυακών εκδηλώσεων “FOOD EXPO Debates”, με στόχο να σκιαγραφήσουν -μεταξύ άλλων- το μέλλον των επιχειρήσεων του κλάδου αλλά και τις στρατηγικές, ευκαιρίες επενδύσεων, πιστοποιήσεις προϊόντων, τις νέες συνθήκες στο εξαγωγικό εμπόριο και τα δίκτυα διαμονής στην μετά covid εποχή.

Eπίσης, τα ελληνικά ποιοτικά προϊόντα και η γαστρονομική υπεροχή τους θα αναδειχθούν μέσα από πέντε άκρως ενδιαφέρουσες live γαστρονομικές επιδείξεις, που θα προβληθούν σε συνεργασία με τις Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Χαλκιδικής.

Στο πλαίσιο των “FOOD EXPO Debates”, την Πέμπτη 17/06/2021 θα πραγματοποιηθεί το 8ο Export Summit, μία πρωτοβουλία του Σύνδεσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) με κεντρικό θέμα «Awareness: A Key Factor to Success».

Tα live workshops και οι μαγειρικές επιδείξεις μπορείτε να τα παρακολουθήσετε: