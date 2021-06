Ο Νοτιοκορεάτης JungJin SEO έγινε o EY World Entrepreneur Of The Year 2021

Ο JungJin SEO, επίτιμος πρόεδρος της Celltrion Group, με έδρα τη Νότιο Κορέα, ανακηρύχθηκε χθες, Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021, ως ο EY World Entrepreneur Of The Year 2021, στο πλαίσιο διαδικτυακής τελετής απονομής, η οποία μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο.

Η Celltrion

Ο JungJin διακρίθηκε μεταξύ 45 νικητών επιμέρους διαγωνισμών, από 38 χώρες και γεωγραφικές περιοχές, οι οποίοι διαγωνίστηκαν για την παγκόσμια διάκριση. Είναι ο πρώτος νικητής από τη Νότιο Κορέα, στα 21 χρόνια του θεσμού. Ο JungJin, 63 ετών, ίδρυσε τη Celltrion, μία βιοφαρμακευτική εταιρεία, το 2003, με κεφάλαιο μόλις 45.000 δολάρια.

Σχεδόν 20 χρόνια από την ίδρυσή της, η Celltrion υλοποιεί σήμερα το όραμά της να βελτιώσει την υγεία και την ευημερία για όλους, αναπτύσσοντας πρωτοποριακά φάρμακα για τη θεραπεία αυτοάνοσων ασθενειών, διαφορετικών μορφών καρκίνου και, προσφάτως, του Covid-19.

Η εταιρεία, την οποία ο JungJin ίδρυσε με πέντε από τους συναδέλφους του, μετρά πλέον περισσότερους από 2.100 εργαζόμενους, με πωλήσεις σε περισσότερες από 90 χώρες και έσοδα που ξεπερνούν τα 1,69 δισ. Δολάρια.

Τίμησε τον πρίγκιπα Κάρολο

Την ίδια βραδιά, η EY τίμησε, επίσης, τον πρίγκιπα Κάρολο της Ουαλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, με το πρώτο, στην ιστορία του θεσμού, Βραβείο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας της EY.

Το βραβείο απονεμήθηκε σε αναγνώριση της μεγάλης κοινωνικής αξίας που δημιούργησαν οι πρωτοποριακές πρωτοβουλίες του πρίγκιπα της Ουαλίας, συμπεριλαμβανομένων των The Prince’s Trust, Business in the Community, Sustainable Markets Initiative, και της Terra Carta, ενός οδικού χάρτη για την τοποθέτηση της φύσης, των ανθρώπων και του πλανήτη στην καρδιά της παγκόσμιας δημιουργίας αξίας κατά την επόμενη δεκαετία. Το νέο αυτό βραβείο, θα απονέμεται ετησίως και δημιουργήθηκε για να τιμά ηγέτες με ουσιαστική επιχειρηματική δράση στην κοινωνία.

Σημειώνεται ότι, στην Ελλάδα ο διαγωνισμός EY «Έλληνας Επιχειρηματίας της Χρονιάς» διεξάγεται από το 2006 και κάθε δύο χρόνια, τιμώντας τους επιχειρηματίες εκείνους που δεν τους σταματούν οι δυσκολίες και τα εμπόδια, αλλά τα αντιμετωπίζουν σαν ευκαιρίες για βελτίωση, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για την ελληνική οικονομία και κοινωνία.

--