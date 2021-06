Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Όστιν του Τέξας.

Σύμφωνα με πληροφορίες τουλάχιστον δώδεκα άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία προειδοποίησε τους κατοίκους να μείνουν μακριά από το σημείο των πυροβολισμών.

APD Officers working shooting downtown. Multiple victims with injuries. Media staging location will be E 9th street and IH 35 SVRD South bound (Valero gas station). Please stay away from 6th street. Will update with briefing time.

— Austin Police Department (@Austin_Police) June 12, 2021