Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν σήμερα το βράδυ για να γιορτάσουν την αποχώρηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου από την πρωθυπουργία επί 12 χρόνια.

Πλήθος κόσμου γέμισε την πλατεία Ράμπιν, στο κέντρο του Τελ-Αβίβ, για να γιορτάσει την αλλαγή της κυβέρνησης που επικυρώθηκε σήμερα από το Κοινοβούλιο με μικρή πλειοψηφία 60 βουλευτών υπέρ του νέου συνασπισμού, έναντι 59 που καταψήφισαν.

Celebrations erupt in Tel Aviv’s Rabin Square after Naftali Bennett was sworn in as Israel’s new prime minister, unseating Netanyahu after 12 years in office https://t.co/foQsOf8edk pic.twitter.com/NIsEXhrhgx

— Haaretz.com (@haaretzcom) June 13, 2021