Ο Elon Musk βάζει πωλητήριο στο τελευταίο του σπίτι

Ο μεγιστάνας Elon Musk έγραψε στο Twitter ότι αποφάσισε να πουλήσει το τελευταίο σπίτι που έχει στην κατοχή του, μία εβδομάδα μετά από τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι αυτός και άλλοι δισεκατομμυριούχοι έχουν πληρώσει λίγους ή και καθόλου φόρους εισοδήματος για αρκετά χρόνια.

Decided to sell my last remaining house. Just needs to go to a large family who will live there. It’s a special place.

Ο ιδρυτής και CEO της Tesla είχε επισημάνει μέσω twitter νωρίτερα αυτό τον μήνα, ότι κατέχει μόνο ένα σπίτι στο Σαν Φρανσίσκο Μπέι που νοικιάζεται για εκδηλώσεις και ότι αν το πουλήσει, «η χρήση του θα είναι περιορισμένη, εκτός αν αγοραστεί από μία μεγάλη οικογένεια, που μπορεί να συμβεί κάποια μέρα».

Ο Musk, 49 ετών, ανακοίνωσε για πρώτη φορά εδώ και από πάνω από ένα χρόνο, τα σχέδια του να πουλήσει τα σπίτια του και τα περισσότερα από τα υπάρχοντά του προκειμένου να αμβλύνει την κριτική που δέχεται για τον πλούτο του. Μέσα σε λίγες μέρες, έβαλε πωλητήριο σε δύο από τις ιδιοκτησίες του στην Καλιφόρνια.

Την περασμένη εβδομάδα, η ProPublica επισήμανε ότι ο Musk, ο CEO της Amazon.com, Jeff Bezos και ο πρόεδρος της Berkshire Hathaway, Warren Buffett, έχουν πληρώσει ελάχιστο φόρο εισοδήματος σε σχέση με την περιουσία τους, κάνοντας αναφορά σε μια σειρά δεδομένων της υπηρεσίας εσωτερικών εσόδων, σχετικά με τις φορολογικές δηλώσεις χιλιάδων από τους πλουσιότερους Αμερικανούς. Ο Musk δεν πλήρωσε ομοσπονδιακούς φόρους εισοδήματος το 2018 και κατέβαλε λιγότερο από 70.000 δολάρια το 2015 και το 2017, σύμφωνα με το report.

Ένας αξιωματούχος της IRS δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η αποκάλυψη των δεδομένων για τους δισεκατομμυριούχους, συμπεριλαμβανομένου του ιδρυτή του - LP, Michael -, παραπέμφθηκαν στους ανακριτές του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών.

Μετά την έκθεση της ProPublica, ο Musk έγραψε στο Twitter ότι θα συνεχίσει να πληρώνει φόρους εισοδήματος στην Καλιφόρνια ανάλογα με τον χρόνο παραμονής του στην πολιτεία, ο οποίος είπε ότι θα είναι σημαντικός. Μετακόμισε στο Τέξας πέρυσι και είπε ότι τώρα νοικιάζει ένα σπίτι έναντι περίπου 50.000 δολαρίων στην Μπόκα Τσίκα από την Space Exploration Technologies.

My primary home is literally a ~$50k house in Boca Chica / Starbase that I rent from SpaceX. It’s kinda awesome though.

Only house I own is the events house in the Bay Area. If I sold it, the house would see less use, unless bought by a big family, which might happen some day.

