Η Framatome, θυγατρική του γαλλικού ομίλου EDF, ανακοίνωσε σήμερα ότι παρακολουθεί «την εξέλιξη μίας από τις παραμέτρους λειτουργίας» του πυρηνικού σταθμού της Ταϊσάν (Taishan) στην νότια Κίνα, αφού το CNN μετέδωσε πληροφορίες για πιθανή διαρροή ραδιενέργειας στις εγκαταστάσεις.

Ο πυρηνικός σταθμός «βρίσκεται εντός του επιτρεπόμενου πλαισίου λειτουργίας και ασφάλειας» αναφέρεται σε ανακοίνωση της Framatome, η οποία συμμετείχε στην κατασκευή του κινεζικού πυρηνικού σταθμού.

Οι δύο αντιδραστήρες του σταθμού είναι προς το παρόν οι μόνοι αντιδραστήρες πεπιεσμένου ύδατος (EPR) σε λειτουργία στον κόσμο. Αλλοι τέτοιου τύπου αντιδραστήρες κατασκευάζονται στην Φινλανδία, την Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το CNN, βασιζόμενο σε επιστολή που απηύθυνε η Framatome προς το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας, έκανε λόγο για πιθανή «διαρροή» στον κινεζικό πυρηνικό σταθμό, στον οποίο λειτουργούν δύο αντιδραστήρες EPR γαλλικής τεχνολογίας, κατασκευασμένοι από την EDF.

Σύμφωνα με το αμερικανικό ενημερωτικό δίκτυο, οι κινεζικές αρχές ασφαλείας επικαλέστηκαν τις αποδεκτές, εντός των ορίων τιμές ραδιενέργειας στο εξωτερικό του πυρηνικού σταθμού για να αποφευχθεί η διακοπή λειτουργίας του.

US officials are assessing a report of a leak at a Chinese nuclear power plant but don’t yet think the facility is at crisis level, US sources say https://t.co/3LTdJrz8hl

— CNN Breaking News (@cnnbrk) June 14, 2021