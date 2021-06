Wall Street: Αρνητικά πρόσημα εν αναμονή της συνεδρίασης της Fed

Ειδικότερα, τη Δευτέρα (14/6) ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,31% και έκλεισε στις 34.372,55 μονάδες. Αντίθετα, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,19% στις 4.255,40 μονάδες.

O τεχνολογικός δείκτης Nasdaq σημείωσε άνοδο για έκτη φορά στις τελευταίες επτά συνεδρίες, με τις μετοχές των Tesla Inc, Apple Inc και Amazon.com Inc να ενισχύονται. Συγκεκριμένα, κέρδισε 0,74% στις 14.174,14 μονάδες.

Παρά το γεγονός πως η Fed διαβεβαίωσε ότι τυχόν αύξηση του πληθωρισμού θα είναι παροδική, οι αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής θα μπορούσαν να εκκινήσουν συζητήσεις για μείωση της αγοράς ομολόγων στην επικείμενη συνάντησή τους. Οι περισσότεροι αναλυτές, βέβαια, δεν περιμένουν απόφαση πριν από το ετήσιο συνέδριο της κεντρικής τράπεζας τον Αύγουστο.

Παράλληλα, ο πληθωρισμός έχει φτάσει σε υψηλότερο από το αναμενόμενο, αν και τα κέρδη οφείλονται σε παράγοντες που αναμένεται να είναι παροδικοί.

Οριακές απώλειες για το πετρέλαιο

Με οριακές απώλειες έκλεισαν την πρώτη μέρα της εβδομάδας οι τιμές του πετρελαίου, παραμένοντας, πάντως, πάνω από τα επίπεδα των 70 δολαρίων ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού WTI, παράδοσης Ιουλίου, έπεσαν 0,04% ή 3 σεντ στα 70.88 δολάρια ανά βαρέλι.

Πτώση για τον χρυσό

Σε μηνιαίο χαμηλό έφτασε ο χρυσός με τους επενδυτές εν αναμονή των κρίσιμων ανακοινώσεις της Fed για την πορεία του πληθωρισμού την ερχόμενη Πέμπτη.

Στο πλαίσιο αυτό, το συμβόλαιο χρυσού παράδοσης Ιουνίου κατέγραψε πτώση 0,78% στα 1.865 δολάρια ανά ουγγιά.

Το ασήμι ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,2% στα 1.165,30 δολ. ανά ουγγιά, ενώ το παλλάδιο Σεπτεμβρίου έχασε 0,9% στα 2.756,60 δολ. ανά ουγγιά.