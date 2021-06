Δένδιας για ΝΑΤΟ: Συνάντηση για να σπάσει ο πάγος, έχουμε διαφορές – Δεν ξεχνάμε την κρατική αεροπειρατεία

Η συνάντηση μεταξύ του πρωθυπουργού Μητσοτάκη και του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήταν μια συνάντηση «για να σπάσει ο πάγος», τόνισε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σε δηλώσεις του στο Βίλνιους, μετά τη συνάντησή του με τον Λιθουανό ομόλογό του Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκις.

«Όπως είπε ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης, οι διαφορές είναι εκεί, οι διαφορές εξακολουθούν να υπάρχουν και είναι μεγάλες και σημαντικές», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

Although we are geographically rather far, we share a common fate as we are both in the boundaries of the EU. And there are many issues that concern the boundaries of the EU, the borders of our Union. @LithuaniaMFA pic.twitter.com/kLsR40NRL7

