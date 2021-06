Το γύρο διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα στιγμιότυπο από τη διαδικασία παροχής ψήφου εμπιστοσύνης στην Κνεσέτ, όπου ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κάθισε εκ νέου στην πρωθυπουργική καρέκλα της ισραηλινής βουλής.

Αφού συνεχάρη τον αντίπαλό του, Ναφτάλι Μπένετ, ο απερχόμενος πρωθυπουργός επέστρεψε στη… λάθος καρέκλα, εκεί όπου καθόταν τα τελευταία 12 χρόνια.

Στη συνέχεια, η κάμερα δείχνει έναν άνδρα να πλησιάζει και να ψιθυρίζει στον πρώην πρωθυπουργό της χώρας πως θα έπρεπε να μετακινηθεί στα έδρανα της αντιπολίτευσης.

Σημειώνεται πως ο Ναφτάλι Μπένετ, πρώην σύμμαχος του Νετανιάχου, ανέλαβε την πρωθυπουργία της χώρας σε έναν εύθραυστο συνασπισμό που αποτελείται από οκτώ κόμματα με βαθιές ιδεολογικές διαφορές, ενώ για πρώτη φορά στην κυβέρνηση εκπροσωπείται και η αραβική μειονότητα.

Ο Μπένετ θα είναι πρωθυπουργός για τα πρώτα δύο χρόνια και στη συνέχεια θα αναλάβει ο Γιαΐρ Λαπίντ.

This is the moment Benjamin Netanyahu sat in the prime minister’s chair – perhaps forgetting he had just been removed as Israeli PMhttps://t.co/hn1PJR39Ik pic.twitter.com/EnvSCflIHY

— BBC News (World) (@BBCWorld) June 14, 2021