Η εταιρεία εξόρυξης διαμαντιών Debswana ανακοίνωσε την ανακάλυψη ενός διαμαντιού 1.098 καρατίων στη Μποτσουάνα, αναφέροντας μάλιστα ότι πρόκειται για το τρίτο μεγαλύτερο στον κόσμο.

Η εταιρεία παρουσίασε το πετράδι, που εντοπίστηκε την 1η Ιουνίου, στον πρόεδρο της χώρας Μοκγουίτσι Μασίσι, στην πρωτεύουσα, Γκαμπορόνε.

LARGEST DIAMOND EVER RECOVERED BY DEBSWANA

The 1,098.30 carat diamond was recovered on 01/06/2021 from the south kimberlite pipe at Jwaneng mine.

It is the largest gem quality diamond in the company’s history since diamonds were discovered in Botswana in 1967.

