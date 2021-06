Μια Ελβετίδα αρτοποιός δημιούργησε το επονομαζόμενο «Κέικ της Ειρήνης» (Peace Cake), με την ευκαιρία της προεδρικής συνόδου μεταξύ του Τζο Μπάιντεν και του Βλάντιμιρ Πούτιν, έχοντας εμπνευστεί από τις γαστρονομικές παραδόσεις των ΗΠΑ και της Ρωσίας.

Σχεδιασμένες πάνω σε ένα γλάσο χρώματος μπλε είναι οι λέξεις «Κέικ της Ειρήνης», δίπλα σε σημαίες και σύμβολα των δύο χωρών: μια κούκλα ματριόσκα και ένα σαμοβάρι για τη Ρωσία και ένα αναψυκτικό κόκα κόλα και μαρσμέλοους για τις ΗΠΑ.

Στο εσωτερικό του, το κέικ είναι μισό με γεύση μέλι, σύμφωνα με τη ρωσική παράδοση και μισό red velvet, ένα δημοφιλές γλύκισμα στις ΗΠΑ.

«Μπορείς να το αντιληφθείς ως ένα «κομμάτι κέικ» (piece of cake) ή «το Κέικ της Ειρήνης» (peace cake)», δήλωσε η Όλγκα Τζόνσον, ιδιοκτήτρια του Christie’s Bakery στη Γενεύη.

«Το σχέδιο δεν ήταν να πουλήσουμε το κέικ, το σχέδιο ήταν απλά να έχουμε κάτι σαν ενθύμιο, όμως, είχε φανταστικό αντίκτυπο και πολλοί άνθρωποι το παραγγέλνουν και το ζητούν», σημείωσε, προσθέτοντας πως το κέικ εξαντλήθηκε μία μέρα πριν, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να φτιάξει κι άλλο.

Η Τζόνσον, που έχει Ρώσους γονείς και είναι παντρεμένη με έναν Αμερικανό, είπε πως ελπίζει ότι το κέικ θα κάνει τον κόσμο να χαμογελάει και να νιώθει χαλαρός.

Switzerland cake art in occasion of @POTUS Joe Biden and Vladimir Putin meeting in Geneva.

It seems Russia and USA will agree on exchange of ambassadors . pic.twitter.com/7LrL10cVCp

— Ahmad Samadi (@AhmadSamadi1974) June 16, 2021