Πηγές προσκείμενες στις παλαιστινιακές υπηρεσίες ασφαλείας ανέφεραν ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας.

Αυτόπτες μάρτυρες στην πόλη της Γάζας μίλησαν για ισχυρές εκρήξεις.

Την ίδια πληροφορία μετέδωσε ραδιοφωνικός σταθμός της Χαμάς.

Πρόκειται για τις πρώτες επιδρομές του Ισραήλ μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που τερμάτισε τις 11ήμερες αιματηρές εχθροπραξίες τον περασμένο μήνα.

Don’t let social media fail the Palestinian people. Please share and let the world know that #Gaza is being attacked by Isreal again!#IsraeliTerrorism#FreePalestine#Gaza_Under_Attack #غزة_تحت_القصف

pic.twitter.com/OYV2LFKYFH

— Jenin98 (@ninplas98) June 15, 2021