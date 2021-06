Ο Γκάντι… Βακάκης και η «αντίσταση» στους εφοπλιστές

Άστραψε και βρόντηξε στη χθεσινή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Jumbo ο ιδρυτής και μεγαλομέτοχος της εταιρείας, κ. Απόστολος Βακάκης, αποδίδοντας εμμέσως πλην σαφώς στους εφοπλιστές την ευθύνη για την εκρηκτική άνοδο του μεταφορικού κόστους που δημιουργεί ανισορροπίες σε όλο το παγκόσμιο σύστημα.

«Ζούμε σε εποχές όπου οι κύριοι δεν μπορούν να παραμένουν κύριοι», είπε παραφράζοντας ένα γνωστό βρετανικό απόφθεγμα (σσ We live in times that gentlemen cannot remain gentlemen) αναφερόμενος στις δυσκολίες που υπάρχουν ώστε να τηρηθούν οι χρεώσεις των συμβολαίων που είχαν υπογραφεί πέρυσι για τα μεταφορικά.

Ανακοινώνοντας μάλιστα ότι πλέον η Jumbo δεν προχωρά σε αγορές στοκ μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση, έστω σε υψηλότερα επιπεδα τιμών απ’ αυτά προ της νέας κρίσης, περιέγραψε την προσέγγιση του με αυτή του Μαχάτμα Γκάντι…

«Ακολουθούμε την πολιτική του Γκάντι. Δεν τρώμε ελπίζοντας να νικήσουμε το τέρας. Και εκείνος το ίδιο έκανε, κάτι κατάφερε», είπε ο κ. Βακάκης σπεύδοντας να πει λίγο αργότερα πως «η δίαιτα κάνει καλό στην υγεία»…

Την ίδια ώρα ωστόσο έκρουσε καμπανάκι κινδύνου προτρέποντας τις κυβερνήσεις και τις αρμόδιες Αρχές να εξετάσουν το ζήτημα ειδάλλως οι επιπλοκές θα είναι μεγάλες.

«Πιθανόν να έρθουν χειρότερες μέρες, πολύ χειρότερες μέρες, εάν η ανισορροπία της τροφοδοτικής αλυσίδας δεν επανέλθει σε βιώσιμα επίπεδα. Ο δεκαπλασιασμός του κόστους μεταφοράς δημιουργεί τεκτονικές αλλαγές. Απειλεί το ίδιο το προφίλ της Κίνας. Εάν μεταφέρονταν στα ράφια θα είχαμε γιγαντοπληθωρισμό! Μπορεί η παγκόσμια ή η ελληνική οικονομία να ζήσει σε καθεστώς γιγαντοπληθωρισμού χωρίς αύξηση επιτοκίων; Δεν πρέπει να το υποτιμήσουν σαν πρόβλημα», τόνισε.

Ως υπεύθυνους γι αυτή την εικόνα έδειξε προς την πλευρά των εφοπλιστών μη διστάζοντας να μιλήσει για ενδείξεις σύστασης καρτέλ απαντώντας σε ερώτηση του newmoney.

«Κανείς δεν μπορεί να επιχειρηματολογήσει ότι το κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων έχει δεκαπλασιαστεί λόγω της αρρυθμίας στην αγορά. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που παραμένει εδώ και 9 μήνες και κατ’ επέκταση θα έπρεπε να εξεταστεί πιο σοβαρά και σε παγκόσμιο επίπεδο», σημείωσε ο κ. Βακάκης. «Ζούμε πρωτοφανείς συνθήκες. Βέβαια κάποιοι χαίρονται, όχι όμως εμείς», σημείωσε για να προσθέσει λίγο αργότερα: «Δεν μπορεί να ζητάμε απ’ τον καταναλωτή να γίνει εκατομμυριούχος ώστε να μπορεί να αγοράζει παιχνίδια στο όνομα των εφοπλιστών… Αυτό που συμβαίνει εμένα μου κάνει στο μυαλό για υπερκέρδη κάποιων… Είχε ξανασυμβεί στο παρελθόν με την κρίση των πετρελαίων. (…) Όσο καλοπροαίρετος και να είναι κάποιος, όταν έχεις τον δεκαπλασιασμό της αξίας μίας υπηρεσίας, τότε αυτομάτως μπορεί να πει πως τέτοια πράγματα είναι καραμπινάτες υποθέσεις καρτέλ», τόνισε ο κ. Βακάκης, σπεύδοντας πάντως να διευκρινίσει πως αυτό είναι υποκειμενική εκτίμηση του και πως μπορεί να σφάλει. «Μπορεί να αδικώ ανθρώπους και να έρθει τελικά η ζωή και να τα εξομαλύνει όλα σε λίγο καιρό. Δεν μπορώ να προσδιορίσω όμως πότε θα έλθει αυτή την περίοδο».

