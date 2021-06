Μια ασυνήθιστη τροπή πήρε η συνάντηση του Τζο Μπάιντεν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο λόγος δεν ήταν κάτι που συνέβη ανάμεσα στους δύο ηγέτες, αλλά… μια παρεξήγηση ανάμεσα στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στον χώρο για τις πρώτες δηλώσεις.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά οι ρεπόρτερ που κάλυπταν τη συνάντηση φάνηκαν να μπλοκάρουν κάμερες, ενώ άλλοι φώναζαν, με συνέπεια τα όσα έλεγαν Μπάιντεν και Πούτιν να ακούγονται μετά βίας.

Η Anita Kumar του Politico, που βρισκόταν εκεί, περιέγραψε «την πιο χαοτική διαμάχη ΜΜΕ που έχει δει σε προεδρική συνάντηση εδώ και εννέα χρόνια».

«Οι δημοσιογράφοι σπρώχνονταν και φώναζαν ο ένας στον άλλον για να κινηθούν, αλλά κανείς δεν το έκανε… Και οι δύο πρόεδροι παρακολουθούσαν και άκουγαν τα ΜΜΕ. Εμφανίστηκαν να διασκεδάζουν τη στιγμή. Σε ένα σημείο, ο Μπάιντεν έσκυψε και μίλησε στη διερμηνέα και χαμογέλασε» πρόσθεσε η ανταποκρίτρια του Politico.

Μερικά λεπτά μετά, η Kumar έγραψε ότι η ρωσική ασφάλεια τράβηξε το κόκκινο σχοινί που χώριζε Τύπο και προέδρους, με την κατάσταση να ξεφεύγει.

«Η ρωσική ασφάλεια φώναζε στους δημοσιογράφους και άρχισε να τους σπρώχνει. Δημοσιογράφοι και αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου φώναζαν ότι η ρωσική ασφάλεια πρέπει να σταματήσει να μας αγγίζει», ανέφερε η Kumar, προσθέτοντας: «Με έσπρωξαν πολλές φορές, σχεδόν στο έδαφος, καθώς πολλοί δημοσιογράφοι σκόνταφταν στο σχοινί».

Scene from the fracas earlier at the Biden-Putin summit here in Geneva, with Russian security forces pushing me out while President Biden looks on

Photo: @b_smialowski pic.twitter.com/STkXXXhvU6

— Jonathan Lemire (@JonLemire) June 16, 2021