Στη Βίλα Λα Γκρανζ της Γενεύης βρέθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης ο Τζο Μπάιντεν και ο Βλαντιμίρ Πούτιν, για την προγραμματισμένη διμερή σύνοδο κορυφής.

Τους δυο ηγέτες καλωσόρισε ο Ελβετός πρόεδρος, Γκι Παρμελέν, «στην πόλη της ειρήνης» όπως είπε, πριν περάσουν περάσουν στο εσωτερικό του αρχοντικού, για να ξεκινήσουν τις συνομιλίες.

Η κατ’ ιδίαν συζήτηση των δυο ηγετών, παρουσία των υπουργών Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν και Σεργκέι Λαβρόφ, ολοκληρώθηκε μετά από περίπου δυο ώρες (ο αρχικός προγραμματισμός έκανε λόγο για μια ώρα και 15 λεπτά).

Στη συνέχεια, ακολούθησαν διευρυμένες συζητήσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών ΗΠΑ και Ρωσίας. Η διευρυμένη σύνοδος ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, μετά από περίπου μια ώρα.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι οι συναντήσεις που είχαν προγραμματιστεί επίσημα για τη σύνοδο κορυφής έχουν πλέον τελειώσει, ωστόσο δεν έχει προσδιοριστεί τι θα ακολουθήσει από τους δυο ηγέτες. Ο Μπάιντεν, πάντως, αποχώρησε από τη βίλα.

Η συνάντηση των δύο ηγετών διήρκεσε δύο ώρες και 38 λεπτά, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο -παρά τις αρχικές προβλέψεις ότι η σύνοδος Μπάιντεν-Πούτιν θα διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερις ώρες. Η πρώτη συνομιλία, όπου συμμετείχαν και οι δύο ΥΠΕΞ, διήρκεσε 93 λεπτά, ακολούθησε διάλειμμα 45 λεπτών, ενώ οι διευρυμένες συνομιλίες κράτησαν 65 λεπτά.

Ο λόγος που η συνάντηση κράτησε λιγότερο από το αναμενόμενο ήταν πως παρά τον προγραμματισμό, σύμφωνα με τον οποίο θα πραγματοποιούνταν δύο διευρυμένες συνομιλίες, εν τέλει έγινε μόνο μία. Ο λόγος που συνέβη αυτό δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός.

Λίγο πριν αποχωρήσουν οι κάμερες και οι εκπρόσωποι του Τύπου για να ξεκινήσουν οι κατ’ ιδίαν συνομιλίες του Αμερικανού με τον Ρώσο πρόεδρο, ο Πούτιν ευχαρίστησε τον Μπάιντεν για την «πρωτοβουλία του να συναντηθούν».

«Ξέρω πως έκανες ένα μακρύ ταξίδι και έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Οι σχέσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία έχουν αρκετά θέματα μεταξύ τους και η επίλυσή τους απαιτεί συνάντηση στο υψηλότερο επίπεδο. Ελπίζω πως η συνομιλία μας θα είναι παραγωγική» ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο Μπάιντεν, από την πλευρά του, είπε πως οι δυο τους θα «εργαστούν πάνω σε περιοχές κοινού ενδιαφέροντος».

