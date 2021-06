Η συνάντηση κορυφής των δύο προέδρων έχει μαγνητίσει το ενδιαφέρον του διεθνούς τύπου. Μπάιντεν και Τραμπ είχαν όλα τα φώτα πάνω τους, και δεν έλειψαν τα απρόοπτα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, είχε μία τουλάχιστον άτυχη στιγμή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τζο Μπάιντεν θέλησε να αναφερθεί στην συνέντευξη Τύπου του Ρώσου Προέδρου, ωστόσο μπερδεύτηκε και τον «βάφτισε» Τραμπ!

Ο Αμερικανός Πρόεδρος αντιλήφθηκε άμεσα την γκάφα του, καθώς δεν ολοκλήρωσε καν την λέξη Τραμπ κι αμέσως διόρθωσε λέγοντας το σωστό όνομα, ωστόσο ήταν αρκετό για να γίνει το βίντεο viral.

Freudian Slip of the Day: Biden refers to President Putin as President Trump, then quickly corrects himself. pic.twitter.com/K6TqjhzpyI

— The Recount (@therecount) June 16, 2021