Πώς μπορεί ένα γουρούνι να μετατραπεί σε εθνικό σύμβολο; Στην περίπτωση του Ρεξ, ενός εύσωμου χοίρου από την Κίνα, το επίτευγμα οφείλεται στο γεγονός ότι κατάφερε να επιβιώσει επί 36 ημέρες εγκλωβισμένος κάτω από τα ερείπια, μετά τον σεισμό του 2008. Όμως όπως έγινε γνωστό, έφυγε από τη ζωή αυτή την εβδομάδα, σε ηλικία 14 ετών.

Ο Ζου Τζιαντσιάνγκ (που σημαίνει «γουρούνι με ισχυρή θέληση» στα κινέζικα), έγινε διάσημος όταν εντοπίστηκε ζωντανός μετά τον σεισμό μεγέθους 7,9 Ρίχτερ που τράνταξε τη νοτιοδυτική επαρχία Σιτσουάν στις 12 Μαΐου του 2008.

Zhu Jianqiang, or «Strong-Willed Pig», died on Wednesday night of «old age and exhaustion», according to the museum in China’s Sichuan province where the animal resided.https://t.co/PNjPjWHq6D — Peter Hoskins (@PeterHoskinsTV) June 17, 2021



Ο τραγικός απολογισμός του σεισμού άγγιξε σχεδόν τους 90.000 νεκρούς ή αγνοούμενους και η θαυμαστή ιστορία του γουρουνιού, που κατάφερε να επιβιώσει χάρη σε έναν σάκο κάρβουνου και βρόχινο νερό, μετατράπηκε σε σύμβολο της δύναμης της θέλησης για ζωή.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ο νεαρός Ζου Τζιαντσιάνγκ είχε χάσει τόσο πολύ βάρος μέχρι να τον ανασύρουν από τα ερείπια, που θύμιζε περισσότερο κατσίκα παρά γουρούνι. Ένα μουσείο κοντά στην πόλη Τσενγκντού αγόρασε το γουρούνι έναντι περίπου €400 και το κράτησε ως τουριστική ατραξιόν, μέχρι που έφυγε από τη ζωή, πλήρες ημερών.

Chinese mourn passing of heroic pig that survived 2008 quake https://t.co/7JvDYn8aNU via @AfricaTembelea #Sichuanprovince #China #ZhuJianqiang #StrongPig #Chengdu — AfricaTembelea (@AfricaTembelea) June 17, 2021

Υπέκυψε στην «ηλικία και την εξάντληση» το βράδυ της Τετάρτης, όπως ανέφερε το μουσείο στο κινεζικό κοινωνικό δίκτυο Weibo.

Η ηλικία του αντιστοιχούσε σε 100 ανθρώπινα χρόνια, σύμφωνα με τους Global Times, που στηρίχτηκε σε πληροφορίες του εκτροφέα για αυτή την εκτίμηση.

Το όνομά του του δόθηκε το 2008, επειδή «ενσάρκωσε το πνεύμα της επιμονής».

Μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης, το hashtag για τον θάνατό του στο Weibo είχε συγκεντρώσει περισσότερες από 300 εκατ. προβολές. Οι χρήστες των αποκάλεσαν «το πιο διάσημο γουρούνι στην ιστορία».

China mourns passing of unlikely national icon #pig that survived a 2008 earthquake after spending 36 days under rubble. The pig named Zhu Jianqiang, meaning “strong-willed pig”, has died at the age of 14. 🇨🇳 pic.twitter.com/ZPprRXo6sD — Positive Action Publications Ltd (@PositiveAction) June 17, 2021



«Είναι πράγματι ένα δυνατό ζώο, όχι μόνο επειδή επιβίωσε από τον σεισμό, αλλά και για τα 13 χρόνια που κατόρθωσε να ζήσει μετά από αυτό», ανέφερε ένας από τους χρήστες.

Με πληροφορίες από Guardian

