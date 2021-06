Μήνυμα Δένδια: Αιρεσιμότητα και αναστρεψιμότητα αν η Τουρκία διολισθήσει σε αυθαιρεσίες

Υπέρ της στρατηγικής υιοθέτησης μιας διττής προσέγγισης με την Τουρκία από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αιρεσιμότητα και αναστρεψιμότητα, τάχθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με την αναπληρώτρια πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Βελγίου Σόφι Βίλμες κατά τη συνάντησή τους στην Αθήνα.







«Άλλωστε αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει τις ευρωτουρκικές σχέσεις το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με την αιρεσιμότητα και αναστρεψιμότητα που προβλέπεται αν η Τουρκία διολισθήσει πάλι σε αυθαίρετες ενέργειες», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας στις κοινές δηλώσεις μετά τη συνάντηση.







Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, όπως επισήμανε, ενημέρωσε τη Βελγίδα ομόλογό του για τις συναντήσεις του με τον Τούρκο ομόλογό του, αλλά και για τη συνάντηση του πρωθυπουργού Μητσοτάκη με τον πρόεδρο Ερντογάν και «γενικά το επίπεδο και τα προβλήματα των ελληνοτουρκικών σχέσεων».









«Έσπασε μεν ο πάγος, αλλά με την Τουρκία παραμένουν πολύ μεγάλες, πολύ σημαντικές διαφορές», επανέλαβε. Όσον αφορά το Κυπριακό, υπενθύμισε ότι η Ελλάδα «πάντοτε υποστηρίζει το πλαίσιο όπως αυτό προβλέπεται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Δίκαιο και θεωρεί απολύτως εκτός συζήτησης το ζήτημα της τουρκικής αντίληψης περί δύο κρατών».







«Ελπίζουμε ότι και στο Κυπριακό, όπως και σε όλα τα άλλα θέματα, η Τουρκία θα επιλέξει την οδό της διεθνούς έννομης τάξης και συνεργασίας», επεσήμανε. Ο κ. Δένδιας επανέλαβε ακόμη τη θέση της Ελλάδας ότι θα πρέπει να αναχωρήσουν από τη Λιβύη όλες οι ξένες δυνάμεις και οι μισθοφόροι «άμεσα πριν από τις εκλογές».







Συζητήθηκε ακόμη το θέμα των Δυτικών Βαλκανίων και της προοπτικής τους για το ευρωπαϊκό μέλλον, με τον κ. Δένδια να τονίζει πως «δεν μπορούμε να αφήσουμε μια μαύρη τρύπα στο κέντρο της Ευρώπης». Ερωτηθείς σχετικά με το μεταναστευτικό, ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι είναι ευρωπαϊκό ζήτημα.







«Το ότι είμαστε στα σύνορα δεν σημαίνει πως είναι σε διαφορετική θέση από τις άλλες χώρες», σημείωσε, και τόνισε πως πρέπει να υπάρχει «μια κοινή ευρωπαϊκή στάση». Ανέφερε ακόμη ότι πολλές φορές προωθούνται πλοία στα ελληνικά παράλια από την Τουρκία την ίδια και πρόσθεσε: «Εμείς είμαστε χώρα μέλος της ΕΕ. Τηρούμε απολύτως το ευρωπαϊκό κεκτημένο και σεβόμαστε απολύτως τα ανθρώπινα δικαιώματα και σε καμία περίπτωση δεν διακινδυνεύουμε ανθρώπινες ζωές. Σε καμία περίπτωση όμως δεν επιτρέπουμε επίσης να μας εκβιάζουν χρησιμοποιώντας ανθρώπινες ζωές, ούτε να εκβιάζεται η ΕΕ με τις ανθρώπινες ζωές».







Αναφορικά με τις σχέσεις Ελλάδας- Βελγίου, ο κ. Δένδιας σημείωσε πως με την κα Βιλμές «σχεδόν μετά από μια δεκαπενταετία που είχαμε επιτρέψει να ατονήσουν οι διμερείς μας σχέσεις ξαναπιάνουμε το νήμα της προώθησής τους». Επεσήμανε πως υπάρχουν πολλά περιθώρια ενίσχυσης και συνεργασίας και σε διμερές επίπεδο, αλλά και στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στους διεθνείς οργανισμούς.







«Κοιτάζοντας προς το μέλλον, διαπιστώσαμε σημαντικές προοπτικές στην οικονομία, στην ενέργεια, στις Ανανεώσιμες Πηγές, στις νέες τεχνολογίες, στο περιβάλλον. Πρέπει να αδράξουμε την ευκαιρία να ενθαρρύνουμε τις επιχειρηματικές επαφές μεταξύ των χωρών μας». Ανέφερε ακόμη πως το Βέλγιο είναι ένας πολύ σημαντικός επενδυτής στην Ελλάδα, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι ο τουρισμός θα ανακάμψει μετά την πανδημία και οι Βέλγοι θα επισκεφθούν σε μεγάλους αριθμούς την Ελλάδα, όπως στο παρελθόν.





Σ. Βίλμες: Στα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου συμφωνούμε απόλυτα και στηρίζουμε την Ελλάδα







«Η Τουρκία δεν είναι ένας γείτονας σαν όλους τους άλλους, είναι ένας σημαντικός παίχτης στην Ανατολική Μεσόγειο και σίγουρα έχει μια στάση αποσταθεροποιητική και όχι μόνο για την Ελλάδα», επεσήμανε από την πλευρά της η υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου. «Η διττή προσέγγιση με την Τουρκία είναι σημαντική και μας βρίσκει σύμφωνους, η αιρεσιμότητα είναι πάρα πολύ σημαντική. Στα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου συμφωνούμε απόλυτα και στηρίζουμε την Ελλάδα», επεσήμανε.







«Δεν είμαστε αφελείς, ωστόσο θα πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε μια θετική ατζέντα με την Τουρκία προς την Ευρώπη και να βρούμε ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους θα πρέπει να συνεργαστούμε μαζί τους. Αλλά πρέπει να υπάρχει η αιρεσιμότητα, ανάλογα με την συμπεριφορά της Τουρκίας», τόνισε.







Η Βελγίδα υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για εξαιρετικές διμερεις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Η κα Βίλμες, η οποία στην αρχή της επίσκεψής της στη χώρα μας επισκέφθηκε τη Λέσβο, υπογράμμισε πως το προσφυγικό είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. «Ο στόχος μας ήταν να καταλάβουμε καλύτερα ποια είναι η πραγματικότητα που βιώνουν οι μετανάστες, οι οποίοι ζουν για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στο καμπ. Επίσης, όμως πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι η πραγματικότητα που ζουν οι Έλληνες. Δε θα πρέπει να υποτιμήσουμε την πραγματικότητα τόσων μαζικών αφίξεων στην καθημερινότητά τους γιατί μπορεί να αποσταθεροποιήσει μια ολόκληρη κοινότητα».

I cordially welcomed #Belgium’s FM @Sophie_Wilmes on her first visit @GreeceMFA. A great opportunity to reaffirm excellent level of 🇬🇷🇧🇪 relations & discuss next steps in advancing cooperation at bilateral & #EU level. pic.twitter.com/iOFhGgDX9U

— Nikos Dendias (@NikosDendias) June 17, 2021