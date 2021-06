Έξαλλος έγινε ο Τζο Μπάιντεν, με μια ερώτηση της ρεπόρτερ του CNN, Kaitlan Collins, σχετικά με την συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Τζο Μπάιντεν, αφού ολοκλήρωσε τη συνέντευξη Τύπου που παραχωρούσε, κατέβηκε από το πόντιουμ με το σακάκι στο ένα χέρι και τα γυαλιά στο άλλο. Την ώρα της εξόδου δεχόταν καταιγισμό ερωτήσεων από τους δημοσιογράφους.

Όμως την στιγμή που προχωρούσε η Kaitlan Collins, ρεπόρτερ του CNN, πήρε τον λόγο και ρώτησε τον Αμερικανό πρόεδρο: «Γιατί είστε τόσο σίγουρος ότι θα αλλάξει συμπεριφορά ο κ. Πούτιν;»

Τότε, ο Αμερικανός πρόεδρος, φανερά εκνευρισμένος, γύρισε και υψώνοντας τη φωνή του απάντησε: «Δεν αισθάνομαι σίγουρος… Τι στο διάολο, τι κάνεις όλη την ώρα; Πότε είπα ότι είμαι σίγουρος;».

Q: «Why are you so confident he’ll change his behavior, Mr. President?»

President Biden: «I’m not confident…Where he hell–what do you do all the time? When did I say I was confident? I said…» pic.twitter.com/5kKNx7Eull

— CSPAN (@cspan) June 16, 2021