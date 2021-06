Στην Akamai οφείλονται οι διακοπές στις διαδικτυακές υπηρεσίες

Οι διακοπές που παρατηρήθηκαν σήμερα στις διαδικτυακές υπηρεσίες μεγάλων τραπεζών στην Αυστραλία, αλλά και σε άλλες εταιρείες όπως και στον αερομεταφορέα Virgin Australia, προκλήθηκαν από ένα πρόβλημα που οφειλόταν στην εταιρεία παροχής υπηρεσιών Akamai, σύμφωνα με την αυστραλιανή αεροπορική εταιρεία.

Η Virgin Australia σημείωσε ότι είναι “ένας από τους πολλούς οργανισμούς που επηρεάστηκαν από βλάβες του συστήματος διανομής περιεχομένου της Akamai”, αν και τώρα αποκαταστάθηκε η λειτουργία της, προσθέτοντας ότι συνεργάζεται με τον πάροχο υπηρεσιών για να εξασφαλίσει ότι λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ώστε να προληφθεί στο μέλλον η επανεμφάνιση μιας τέτοιας βλάβης, η οποία διήρκεσε περίπου μια ώρα.

Η δεύτερη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Αυστραλίας διευκρίνισε ότι χρησιμοποιεί την Akamai, ένα σύστημα τρίτων, για τον έλεγχο ταυτότητας δικτύου πληροφορικής.

Εκπρόσωποι της Akamai δεν έχουν ανταποκριθεί μέχρι στιγμής σε αιτήματα του - για σχολιασμό.

Διακοπή στη λειτουργία των διαδικτυακών τους υπηρεσιών αντιμετώπισαν σήμερα, πέραν της Virgin Australia, και η κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας, η ταχυδρομική υπηρεσία και κάποιες εμπορικές τράπεζες, όπως και άλλες εταιρείες, λόγω της οποίας υπήρξαν προβλήματα στην κίνηση λογαριασμών πελατών και σε χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, προτού κάποιες υπηρεσίες αποκατασταθούν αργότερα μέσα στη μέρα.

Η λειτουργία πολλών από τους άλλους ιστοτόπους που επλήγησαν στην Αυστραλία, συμπεριλαμβανομένων αυτών της κεντρικής τράπεζας, της Commonwealth Bank of Australia, της Westpac Banking Corp και του Τραπεζικού Ομίλου Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας (Australia and New Zealand Banking Group), είχε επίσης αρχίσει να αποκαθίσταται αργά σήμερα το απόγευμα στη χώρα.

Η κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας ακύρωσε επιχείρηση αγοράς μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων λόγω των τεχνικών αυτών δυσκολιών.

Διακοπές στη λειτουργία τους αντιμετώπισαν επίσης νωρίς σήμερα οι ιστότοποι των μεγάλων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ –American Airlines, Southwest Airlines, United Airlines και Delta Air Lines--, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης διακοπών λειτουργίας ιστοσελίδων Downdetector.

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί αν τα προβλήματα αυτά στην Αυστραλία και τις ΗΠΑ συνδέονται.

Οι δυσλειτουργίες αυτές σήμερα, κυρίως στην Αυστραλία, προκύπτουν λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα αφότου χιλιάδες ιστότοποι, κυβερνητικοί, ειδησεογραφικοί και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επλήγησαν από εκτεταμένο τεχνικό ζήτημα που συνδεόταν με την εταιρεία cloud που εδρεύει στις ΗΠΑ Fastly Inc

