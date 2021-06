Τετ α τετ Μπάιντεν – Πούτιν: Τα συμπεράσματα της συνάντησης, το δώρο και ο «καβγάς» των δημοσιογράφων

Η πολυαναμενόμενη συνάντηση των ηγετών των δυο υπερδυνάμεων, των ΗΠΑ και της Ρωσίας ήταν εποικοδομητική, χωρίς να προκαλέσει η μια χώρα την άλλη παρά το κλίμα που έχει καλλιεργηθεί τα τελευταία χρόνια, με τους Τζο Μπάιντεν και Βλαντίμιρ Πούτιν, να συμφωνούν να ξεκινήσουν συνομιλίες για τον έλεγχο των εξοπλισμών και την κυβερνοασφάλεια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, δήλωσε χθες ότι κατέστησε σαφές στον Ρώσο ομόλογό του, οτι οι ΗΠΑ θα ενεργήσουν εναντίον της Μόσχας εάν συνεχίσει με συμπεριφορά που βλάπτει τα συμφέροντα της Αμερικής – ακόμη και αν η Ουάσιγκτον συνεχίζει να προσπαθεί να βρει περιοχές κοινού εδάφους.

Ο Μπάιντεν στη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση ανέφερε ότι οι συνομιλίες διεξήχθησαν σε «θετικό» τόνο, αν και αναγνώρισε ότι θα χρειαστεί χρόνος για να φανεί αν θα υπάρξει σημαντική πρόοδος στις σχέσεις των δυο χωρών, καθώς όπως σημείωσε ο Πούτιν δεν φαίνεται να παραχωρεί κανένα έδαφος στα βασικά ζητήματα των κυβερνοεπιθέσεων, της επιθετικότητας στην Ουκρανία ή των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην υπόθεση του Αλεξέι Ναβάλνι.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι δηλώσεις του Βλάντιμιρ Πούτιν. Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο στις συνομιλίες δεν υπήρχε καμία εχθρότητα και συμφώνησαν να επιστρέψουν οι πρεσβευτές στις θέσεις τους, σε Μόσχα και Ουάσιγκτον, αντίστοιχα. Παράλληλα, χαρακτήρισε τον Μπάιντεν έναν εποικοδομητικό και ισορροπημένο, έμπειρο συνομιλητή και δήλωσε ότι δεν είχε και δεν μπορούσε να έχει τις οποιεσδήποτε αυταπάτες αναφορικά με τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, ούτε πριν ούτε μετά τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Στην κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν οι δύο πλευρές μετά τις συνεντεύξεις Τύπου, ανέφεραν ότι η συνάντηση αυτή έδειξε πως είναι σε θέση να κάνουν πρόοδο στους κοινούς τους στόχους, ακόμη και σε περιόδους έντασης.

Και επαναλαμβάνουν τη δέσμευσή τους για τον έλεγχο των εξοπλισμών και τη μείωση των κινδύνων, ένα γεγονός που επιβεβαιώνεται από την πρόσφατη παράταση της ισχύος της Συνθήκης New START.

Η συνάντηση Μπαιντεν-Πούτιν στη Βίλα Λα Γκρανζ της Γενεύης χθες το μεσημέρι, για την προγραμματισμένη διμερή σύνοδο κορυφής, παρουσία των υπουργών Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν και Σεργκέι Λαβρόφ, ολοκληρώθηκε μετά από περίπου δυο ώρες (ο αρχικός προγραμματισμός έκανε λόγο για μια ώρα και 15 λεπτά), ενώ ακολούθησαν διευρυμένες συζητήσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών ΗΠΑ και Ρωσίας. Η διευρυμένη σύνοδος ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, μετά από περίπου μια ώρα.

Pres. Biden and Russian Pres. Putin shook hands earlier as they began their high-stakes summit in Geneva, Switzerland. https://t.co/mVyZ9qDAig pic.twitter.com/R565XACiZ9

— ABC News (@ABC) June 16, 2021