Κένεθ Καούντα: Πέθανε στα 97 του χρόνια ο «αφρικανός Γκάντι» και πρώτος πρόεδρος της Ζάμπιας

Τρεις ημέρες μετά την εισαγωγή του σε στρατιωτικό νοσοκομείο στη Λουζάκα με πνευμονία, ο Κένεθ Καούντα, ηγέτης του αγώνα για την ανεξαρτησία της Ζάμπιας και πρώτος πρόεδρος της νοτιοαφρικάνικης χώρας, πέθανε σε ηλικία 97 ετών, ανακοίνωσαν οι γιοι του.

Ο θάνατός του ανακοινώθηκε την ώρα που τη Ζάμπια πλήττει κύμα μολύνσεων από τον νέο κορωνοϊό.

«Πέθανε ήσυχα» χθες στις 14:30 (τοπική ώρα· 15:30 ώρα Ελλάδας) στο νοσοκομείο, επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σάιμον Μίτι. Οι αρχές κήρυξαν εθνικό πένθος 21 ημερών.

Είχαν κυκλοφορήσει φήμες πως η κατάστασή του ήταν κρίσιμη ήδη προτού ανακοινωθεί ο θάνατός του και πολλοί στη Λουζάκα είχαν καρφωμένα τα βλέμματα στους τηλεοπτικούς δέκτες τους χθες. Για «μαύρη μέρα για τη Ζάμπια» μίλησε 50χρονος κάτοικος της πρωτεύουσας, μέλος της ενορίας του πρώην αρχηγού του κράτους επί 27 χρόνια (1964-1991).

Ο Κάουντα, γνωστός απλά ως «ΚΚ» είχε αποκτήσει επίσης το προσωνύμιο «αφρικανός Γκάντι» για την προσήλωσή του σε μη βίαιες μεθόδους πάλης. Οδήγησε το πάλαι ποτέ βρετανικό προτεκτοράτο, γνωστό με την ονομασία Βόρεια Ροδεσία, στην ανεξαρτησία χωρίς αιματοχυσία τον Οκτώβριο του 1964.

Γεννημένος την 28η Απριλίου 1924, το στερνό από τα οκτώ παιδιά της οικογένειάς του, γιος δασκάλας –σπάνιο την εποχή– κι ιεραπόστολου της εκκλησίας της Σκοτίας, που πέθανε όταν ακόμη ήταν οκτώ ετών, εκπαιδευτικός και ο ίδιος, ο Καούντα χαρακτηριζόταν ένας από τους τελευταίους ήρωες των κινημάτων για την ανεξαρτησία των κρατών της Αφρικής.

Tiyende pamodzi ndim’tima umo(dzi), tiwoloke Limpopo ndi m’tima umo(dzi).

Translated: “Let’s walk with one heart, let’s all cross Limpopo with one heart”

The solidarity song that crossed the Zambezi & Limpopo rivers unto liberation.#KenethKaunda🎩sang it to the end😍#RIPKK🇿🇲 pic.twitter.com/kMucqu18y3

— 🇿🇦Sir Charles MBA (@SirCharlesZA) June 17, 2021