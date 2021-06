Μεσανατολικό: Νέα πλήγματα της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας – Δείτε βίντεο

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε νέους βομβαρδισμούς σήμερα εναντίον θέσεων του ένοπλου βραχίονα του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και το ισραηλινό επιτελείο.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι αεροσκάφη του έπληξαν θέσεις της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέροντας πως επρόκειτο σε αντίποινα για τη χρήση μπαλονιών με προσαρμοσμένους εμπρηστικούς μηχανισμούς ώστε να προκληθούν πυρκαγιές στο νότιο Ισραήλ χθες Πέμπτη.

Video of an IDF strike toward a Hamas site in northern Gaza this evening. pic.twitter.com/HdhApGtxXx

