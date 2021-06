Η οργανωτική επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2020 έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι φιλοδοξεί να διοργανώσει «ασφαλείς» αγώνες, παρά την πανδημία. Όμως το ασφαλές σεξ – ή οτιδήποτε απαιτεί στενή σωματική επαφή – θα απαγορεύεται για τους αθλητές που θα λάβουν μέρος στη διοργάνωση.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή επανέλαβε αυτή την εβδομάδα ότι οι κάτοικοι του Ολυμπιακού Χωριού θα πρέπει να τηρούν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, προκειμένου οι Αγώνες να μην μετατραπούν σε εστία υπερμετάδοσης. Όσοι σπάσουν την απαγόρευση απειλούνται με μια σειρά από τιμωρίες, που περιλαμβάνουν τα πρόστιμα, τον αποκλεισμό από τους Αγώνες, αλλά και την απέλασή τους από τη χώρα.

Εκατοντάδες χιλιάδες δωρεάν προφυλακτικά έχουν μοιραστεί στους αυλητές από το 1988, όταν η Σεούλ αποφάσισε να ενθαρρύνει τις ασφαλείς σεξουαλικές επαφές, αφού το σεξ είχε μετατραπεί σε… ανεπίσημο σπορ μεταξύ των αθλητών από περισσότερες από 200 χώρες του πλανήτη, που περνούν ολόκληρες εβδομάδες ζώντας όλοι μαζί.

