talk-of-the-market:-Ανθεκτικότητα-και-θετική-αντίδραση-το-ζητούμενο

Η ΕΕ ενέκρινε το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας συνολικού ύψους 30,5 δισ. ευρώ, ένα σημαντικό βήμα προς την εκταμίευση επιχορηγήσεων 17,8 δισ. ευρώ και 12,7 δισ. ευρώ σε δάνεια στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) την περίοδο 2021-2026. Το Συμβούλιο έχει τέσσερις εβδομάδες για να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής, η οποία θα επιτρέψει την εκταμίευση προχρηματοδότησης ύψους 4 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα.…

