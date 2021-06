Πάνω από 4 εκατομμύρια λίτρα βλέννας έχουν περισυλλέξει οι τουρκικές αρχές από τη Θάλασσα του Μαρμαρά, χωρίς ωστόσο να έχει λυθεί ακόμα το πρόβλημα.

Η Θάλασσα του Μαρμαρά έχει βρεθεί τις τελευταίες εβδομάδες στο επίκεντρο μεγάλης περιβαλλοντικής κρίσης στην Τουρκία, με το πρόβλημα να έχει επηρεάσει και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

A diver team shots intense mucilage under the Marmara Sea. The team monitored the situation at a depth of 30 meters (98 feet) off the Tavsan Island, also known as Neandros Island. It was observed the visibility was near zero.https://t.co/1j1sBixYqG

🎥: Şebnem Coşkun pic.twitter.com/PZR0jZkpzq

— Anadolu Images (@anadoluimages) June 16, 2021