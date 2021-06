Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας δέχθηκε σήμερα να εξετάσει την προσφυγή που ζητεί να τεθεί εκτός νόμου του φιλοκουρδικό κόμμα Δημοκρατίας των Λαών (HDP) για τους φερόμενους δεσμούς του με Κούρδους αντάρτες, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk.

Η κίνηση ενός εισαγγελέα τον Μάρτιο να ζητήσει να τεθεί εκτός νόμου το κόμμα είχε αποτελέσει την κορύφωση της μακροχρόνιας καταστολής του HDP, του τρίτου μεγαλύτερου κόμματος του τουρκικού κοινοβουλίου, στο πλαίσιο της οποίας χιλιάδες μέλη του δικάσθηκαν με κατηγορίες κυρίως για τρομοκρατία.

