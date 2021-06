Ακόμη έναν λόγο για να είναι ευτυχισμένη έχει η Μέγκαν Μαρκλ. Η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι, που πριν μερικές ημέρες έφερε στον κόσμο την μικρή Λίλιμπετ – Νταϊάνα, βλέπει το βιβλίο της, με τίτλο «The Bench», να πουλά σαν τρελό στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ίδια μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό NPR Weekend ανέφερε ότι το βιβλίο της αφορά «την ιστορία αγάπης της με τον πρίγκιπα Χάρι» και ότι το εμπνεύστηκε από το πρώτο δώρο, που είχε κάνει στον σύζυγό της και δεν ήταν άλλο από ένα παγκάκι.

«Σκέφτηκα τότε ότι ήθελα κάτι συναισθηματικό, έναν χώρο για εκείνον, που θα τον έχει σαν βάση της οικογένειας με τον γιο μας», εξήγησε η Μέγκαν Μαρκλ και πρόσθεσε πως πάνω του χάραξε μία επιγραφή με ένα ποίημα της.

Στη συνέχει πρόσθεσε πως ο καθένας φυσικά μπορεί να το διαβάσει από την δική του σκοπιά, είτε σαν ένα παιδικό βιβλίο, είτε σαν μια ιστορία αγάπης: «Έχει να κάνει με το να μεγαλώνεις με κάποιον και να αναπτύσσεις μία βαθιά σύνδεση και εμπιστοσύνη, ώστε να ξέρεις πως είτε σε καλές είτε σε κακές στιγμές, έχεις αυτό τον άνθρωπο δίπλα σου. Πραγματικά πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να το δουν σαν μια ιστορία αγάπης, που υπερβαίνει την προσωπική ιστορία της οικογένειάς μου», είπε.

Prince Harry and Meghan Markle in June.

