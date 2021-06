Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 100 ακόμη τραυματίστηκαν σε μια αεροπορική επιδρομή, που έπληξε σήμερα μια πολυσύχναστη αγορά στην πόλη Τογκόγκα στην εμπόλεμη επαρχία Τιγκράι της Αιθιοπίας, σύμφωνα με ιατρικούς αξιωματούχους.

Κάτοικοι τονίζουν ότι μάχες έχουν κλιμακωθεί τις τελευταίες μέρες, βόρεια της πρωτεύουσας της επαρχίας Μεκέλε.

Στην περιοχή αυτή, ο ομοσπονδιακός στρατός διεξάγει στρατιωτική επιχείρηση από το Νοέμβριο και τουλάχιστον 350.000 άνθρωποι απειλούνται από λιμό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ο τελευταίος απολογισμός του Associated Press, που επικαλέστηκε ιατρικούς αξιωματούχους, κάνει λόγο για πάνω από 50 νεκρούς, οι οποίοι σκοτώθηκαν στην αεροπορική επιδρομή, ενώ τουλάχιστον 100 τραυματίστηκαν και περισσότεροι από 33 αγνοούνται.

Να σημειωθεί ότι υπάρχουν και παιδιά ανάμεσα στα θύματα.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο αεροπορικός βομβαρδισμός, που εξαπολύθηκε την Τετάρτη, περίπου στις 13:00 το μεσημέρι τοπική ώρα, έγινε τη στιγμή που η αγορά ήταν γεμάτη με κόσμο.

Ο εκπρόσωπος του στρατού της Αιθιοπίας, συνταγματάρχης Γκετνέτ Αντάνε, δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε τον βομβαρδισμό, σημειώνοντας ότι οι αεροπορικές επιδρομές αποτελούν μια κοινή στρατιωτική τακτική και ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις δεν στοχοθετούν πολίτες.

Λίγο νωρίτερα, το - επικαλούμενο έναν ιατρό αξιωματούχο, έκανε λόγο για τουλάχιστον 43 νεκρούς από την επίθεση.

Μια οικογένεια ενός σοβαρά τραυματία από την επίθεση έκανε λόγο στο Γαλλικό Πρακτορείο για δύο αεροπορικές επιθέσεις στην αγορά και στα περίχωρα αυτής.

Μιλώντας στο -, ο ιατρός αξιωματούχος και δύο άλλοι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας που συνδράμουν στην αρωγή βοήθειας στην πόλη Τογκόγκα, μετά την επίθεση, δήλωσαν ότι Αιθίοπες στρατιώτες απέκλεισαν τον κεντρικό δρόμο από την Μεκέλε προς την πόλη, εμποδίζοντας ασθενοφόρα να φτάσουν στο σημείο.

«Ασθενείς πεθαίνουν αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος αρνήθηκε ότι ο στρατός εμποδίζει την πρόσβαση των ασθενοφόρων.

Η επιδρομή σημειώθηκε, καθώς αξιωματούχοι της Αιθιοπίας καταμετρούν ψήφους από τις εθνικές και περιφερειακές κοινοβουλευτικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα σε επτά από τις 10 επαρχίες της χώρας. Δεν διεξήχθηκαν εκλογές στην Τιγκράι.

Ανησυχίες για την ασφάλεια και προβλήματα με ψηφοδέλτια καθυστέρησαν, επίσης, την εκλογική διαδικασία σε δύο άλλες περιοχές.

Ο Αιθίοπας ομοσπονδιακός πρωθυπουργός, Άμπι Άχμεντ, ανακοίνωσε στις 4 Νοεμβρίου πως διέταξε τον ομοσπονδιακό στρατό να επέμβει στην Τιγκράι, για να συλλάβει και να αφοπλίσει την ηγεσία του Μετώπου για την Απελευθέρωση του Λαού της Τιγκράι (TPLF), δυνάμεις του οποίου κατηγόρησε πως επιτέθηκαν εναντίον στρατοπέδων των ομοσπονδιακών δυνάμεων.

Το TPLF, που είχε τα ηνία της επαρχίας μέχρι τότε, βρισκόταν σε διένεξη με την κεντρική κυβέρνηση, πρακτικά, αφότου απώλεσε την εξουσία σε ομοσπονδιακό επίπεδο, τρία χρόνια νωρίτερα.

Κάτοικοι ανέφεραν ότι οι δυνάμεις του TPLF εισήλθαν σε αρκετές πόλεις βόρεια της Μεκέλε τις τελευταίες τρεις ημέρες, αποχωρώντας από μία από αυτές μέσα σε λίγες ώρες.

