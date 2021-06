Ο Αμερικανός μεγιστάνας, Τζον ΜακΑφι, ο δημιουργός του ομώνυμου anti-virus λογισμικού, βρέθηκε νεκρός στο κελί του, σε φυλακή της Καταλονίας, λίγες ώρες αφότου η ισπανική δικαιοσύνη έδωσε το πράσινο φως για την έκδοσή του στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα El Mundo, το υπουργείο Δικαιοσύνης της Καταλονίας επιβεβαίωσε το θάνατο του 75χρονου ΜακΆφι.

Σωφρονιστικοί υπάλληλοι και νοσηλευτικό προσωπικό της φυλακής προσπάθησαν να του κάνουν ανάνηψη, όμως, χωρίς επιτυχία.

«Η δικαστική επιτροπή μετέβη στο σωφρονιστικό κέντρο και ερευνά τα αίτια του θανάτου. Όλα δείχνουν ότι ενδέχεται να πρόκειται για αυτοκτονία», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Ο επιχειρηματίας ήταν καταζητούμενος στις ΗΠΑ για φοροδιαφυγή. Συνελήφθη τον περασμένο Οκτώβριο στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης και τέθηκε υπό κράτηση.

Ο δημιουργός του διάσημου ομώνυμου λογισμικού κατά των ιών Τζον ΜακΑφι, που καταζητείτο στις ΗΠΑ για φοροδιαφυγή, έγινε γκουρού των κρυπτονομισμάτων.

Ο Τζον ΜακΑφι, 75 ετών, συνελήφθη την επομένη της δημοσίευσης από Αμερικανό εισαγγελέα κατηγορητηρίου σε βάρος του, γιατί είχε παραλείψει να δηλώσει έσοδα εκατομμυρίων δολαρίων, που προήλθαν από την προώθηση κρυπτονομισμάτων, συμβουλευτικές υπηρεσίες, συνέδρια και πώληση δικαιωμάτων για την υλοποίηση ενός ντοκιμαντέρ για τη ζωή του.

Σύμφωνα με την αμερικανική δικαιοσύνη, ο Τζον ΜακΑφι φέρεται επίσης να έκρυψε περιουσιακά στοιχεία, συγκεκριμένα ακίνητα, ένα κότερο και ένα αυτοκίνητο, γράφοντάς τα σε ονόματα άλλων προσώπων.

Οι αμερικανικές αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης μέσω της Interpol και ζήτησαν την έκδοσή του.

Μετά τη μεγάλη περιουσία που έκανε με το λογισμικό του κατά των ιών McAfee τη δεκαετία του 1980, ο Τζον ΜακΑφι έγινε γκουρού των κρυπτονομισμάτων, χάρη στα οποία δηλώνει ότι κερδίζει 2.000 δολάρια ημερησίως, ενώ ακολουθείται από ένα εκατομμύρια χρήστες στο Twitter.

Yet, I regret nothing.

I have nothing.

The US believes I have hidden crypto. I wish I did but it has dissolved through the many hands of Team McAfee (your belief is not required), and my remaining assets are all seized. My friends evaporated through fear of association.

Αξιοσημείωτο είναι ότι παρά το γεγονός πως ήταν υπό κράτηση στη Βαρκελώνη, υπάρχουν αναρτήσεις στο λογαριασμό του στο Twitter μέχρι και τις 20 Ιουνίου.

In a democracy, power is given not taken.

But it is still power.

Love, compassion, caring have no use for it. But it is fuel for greed, hostility, jealousy…

All power corrupts.

Take care which powers you allow a democracy to wield.

— John McAfee (@officialmcafee) June 18, 2021