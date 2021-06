To 70% των ατόμων άνω των 18 ετών στο Βέλγιο έχουν λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου κατά της Covid-19. “Το Βέλγιο ξεπέρασε ένα συμβολικό ορόσημο”, αναφέρει σήμερα η γαλλόφωνη εφημερίδα “Le Soir”. Πάνω από 6,4 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου, ενώ σχεδόν τέσσερις στους δέκα Βέλγους καλύπτονται από πλήρη εμβολιασμό,…

