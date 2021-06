Μέρκελ-Μακρόν: Καραντίνα σε όλους τους τουρίστες εκτός ΕΕ

«Μάχη» για τον περιορισμό των μετακινήσεων πολιτών εκτός Ε.Ε στην Ευρώπη για τουρισμό αυτό το καλοκαίρι, δίνει στη Σύνοδο Κορυφής η Άνγκελα Μέρκελ, επικουρούμενη από τον Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς η ικανοποίηση για τον ρυθμό εμβολιασμού των Ευρωπαίων πολιτών δεν αρκεί για να κρύψει την ανησυχία για την λεγόμενη «ινδική μετάλλαξη» , που θεωρείται πολύ πιο μεταδοτική και ήδη επιβαρύνει την κατάσταση στην Βρετανία.

Η καγκελάριος φρόντισε να «στρώσει το χαλί» για επιβολή μέτρων όπως η καραντίνα για τους τουρίστες εκτός Ε.Ε , ήδη από τις δηλώσεις που έκανε κατά την προσέλευσή της στη Σύνοδο, λέγοντας ότι θα επεδίωκε έναν πανευρωπαϊκό συντονισμό για τον περιορισμό της επιδημίας.

Chancellor Angela Merkel‘s statement ahead of the European Council 24-25 June – now available with #English subtitles: 👇@RegSprecher @EUCouncilPress pic.twitter.com/XRpqIXmhxu

— Germany in the EU (@germanyintheeu) June 24, 2021