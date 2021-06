Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Περιορισμοί στις μετακινήσεις με αύξηση κρουσμάτων και εμφάνιση επικίνδυνων μεταλλάξεων

Την ενεργοποίηση περιορισμών στις μετακινήσεις για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δύο περιπτώσεις αποφάσισαν οι 27 ηγέτες κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Κορυφής της ΕΕ, στις Βρυξέλλες. Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση αύξησης των λοιμώξεων και σε περίπτωση εμφάνισης επικίνδυνων μεταλλάξεων της COVID-19, η ΕΕ θα δύναται να αποφασίζει το κλείσμο των συνόρων σε ταξιδιώτες που θα έρχονται από τρίτες χώρες. Οι συγκεκριμένες αποφάσεις, όπως σημειώνεται στο κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου για την COVID-19, «θα διευκολύνουν τις ασφαλείς μετακινήσεις ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την καλή πρόοδο στον εμβολιασμό και τη συνολική βελτίωση της επιδημιολογικής κατάστασης, τονίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη συνέχισης των προσπαθειών εμβολιασμού και επαγρύπνησης και συντονισμού όσον αφορά τις εξελίξεις, ιδίως την εμφάνιση και τη διάδοση παραλλαγών.

Οι συμφωνίες που έχουν συναφθεί για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ και για την αναθεώρηση των δύο συστάσεων του Συμβουλίου για τα ταξίδια εντός της ΕΕ και για τα μη απαραίτητα ταξίδια στην ΕΕ θα διευκολύνουν την ασφαλή διασυνοριακή μεταφορά. Τα κράτη μέλη θα τα εφαρμόσουν με τρόπο που θα διασφαλίζει την πλήρη επιστροφή στην ελεύθερη κυκλοφορία μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της δημόσιας υγείας.

Τι σημαίνει αυτό:

Πρώτον, για να αρθούν οι περιορισμοί στα μη απαραίτητα ταξίδια για μια τρίτη χώρα, σύμφωνα με τους κανόνες, ο αριθμός των λοιμώξεων με COVID-19 ανά 100.000 κατοίκους τις τελευταίες 14 ημέρες αυξάνεται από 25 σε 75. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη η πρόοδος του εμβολιασμού και οι νέες παραλλαγές.

Δεύτερον, αν εμφανιστεί επικίνδυνη παραλλαγή ή παραλλαγή που προκαλεί ανησυχία, τότε δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στην ΕΕ σε κανέναν πολίτη τρίτης χώρας που εντοπίστηκε η παραλλαγή

Ακολουθούν πιο αναλυτικά τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής για την πανδημία Covid-19 και τις μετακινήσεις στην ΕΕ:

3. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ για διεθνή αλληλεγγύη ως απάντηση στην πανδημία. Η συνεχιζόμενη εργασία για την ενίσχυση της παγκόσμιας παραγωγής εμβολίων και της καθολικής πρόσβασης σε αυτά, ιδίως μέσω του COVAX, πρέπει να προχωρήσει γρήγορα. Όλες οι χώρες παραγωγής και οι κατασκευαστές θα πρέπει να συμβάλλουν ενεργά στις προσπάθειες αύξησης της προσφοράς εμβολίων, πρώτων υλών, θεραπειών και θεραπευτικών προϊόντων COVID-19 σε παγκόσμιο επίπεδο και να συντονίζουν τη δράση σε περίπτωση συμφόρησης στον εφοδιασμό και τη διανομή.

4. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την απόφαση που υιοθέτησε η 74η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας για τη σύσταση ειδικής συνόδου της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας τον Νοέμβριο του 2021 σχετικά με τη Σύμβαση-Πλαίσιο για την Ετοιμότητα και Αντιμετώπιση της Πανδημίας. Η ΕΕ θα συνεχίσει να εργάζεται για μια διεθνή συνθήκη για τις πανδημίες.

5. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε τα αρχικά διδάγματα που μπορούν να αντληθούν από την πανδημία βάσει της έκθεσης της Επιτροπής. Καλεί την προσεχή Προεδρία να προωθήσει τις εργασίες στο Συμβούλιο για να ενισχύσει τη συλλογική ετοιμότητα, την ικανότητα ανταπόκρισης και την ανθεκτικότητά μας σε μελλοντικές κρίσεις και να προστατεύσουμε τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Μέρκελ και Μακρόν πιέζουν για καραντίνα σε τουρίστες εκτός ΕΕ

«Μάχη» για τον περιορισμό των μετακινήσεων πολιτών εκτός Ε.Ε στην Ευρώπη για τουρισμό αυτό το καλοκαίρι, δίνει στη Σύνοδο Κορυφής η Άνγκελα Μέρκελ, επικουρούμενη από τον Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς η ικανοποίηση για τον ρυθμό εμβολιασμού των Ευρωπαίων πολιτών δεν αρκεί για να κρύψει την ανησυχία για την λεγόμενη «ινδική μετάλλαξη» , που θεωρείται πολύ πιο μεταδοτική και ήδη επιβαρύνει την κατάσταση στην Βρετανία.

Η καγκελάριος φρόντισε να «στρώσει το χαλί» για επιβολή μέτρων όπως η καραντίνα για τους τουρίστες εκτός Ε.Ε , ήδη από τις δηλώσεις που έκανε κατά την προσέλευσή της στη Σύνοδο, λέγοντας ότι θα επεδίωκε έναν πανευρωπαϊκό συντονισμό για τον περιορισμό της επιδημίας.

