Η Βρετανία θα απαγορεύσει τη μετάδοση κατά τη διάρκεια της ημέρας τηλεοπτικών και διαδικτυακών διαφημίσεων που προωθούν ανθυγιεινά τρόφιμα στο πλαίσιο της εκστρατείας της κατά της παχυσαρκίας και υπέρ της υγιεινής διατροφής.

Οι νέοι κανόνες, που θα τεθούν σε ισχύ στα τέλη του επόμενου έτους, έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αλλάξουν την επικρατούσα τάση όπου ένα στα τρία παιδιά που τελειώνουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο.

Ωστόσο, προκάλεσαν οργισμένη αντίδραση από ορισμένους ομίλους μέσων ενημέρωσης.

Poor children are more likely than rich ones to be exposed to junk-food ads in Britain https://t.co/BXSfJc2Yh2

— The Economist (@TheEconomist) June 5, 2018