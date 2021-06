Το «φυσάνε και δεν κρυώνει» αυτό που έπαθαν έξι Γάλλοι φίλαθλοι, που ήθελαν να παρακολουθήσουν από κοντά το παιχνίδι της Εθνικής τους ομάδας με αντίπαλο την Ουγγαρία για το Euro 2020.

Έτσι, έφυγαν από την πατρίδα τους με προορισμό της Βουδαπέστη της Ουγγαρίας που ήταν η έδρα του παιχνιδιού.

Όμως η παρέα υπέπεσε σε ένα… κωμικοτραγικό λάθος, καθώς σύμφωνα με την ρουμανική εφημερίδα «Jurnalul National» προσγειώθηκαν στο Βουκουρέστι, πρωτεύουσα της Ρουμανίας.

Οι Γάλλοι άρχισαν να καταλαβαίνουν το λάθος τους, όταν προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο και προσπάθησαν, μάταια, να βρει το λεωφορείο που οδηγούσε στο κέντρο της Βουδαπέστης.

Βεβαιώθηκαν ότι βρίσκονταν σε άλλη πόλη και χώρα μόλις είδαν την πορεία των Ουκρανών να πηγαίνουν προς το γήπεδο για το δικό τους ματς, με την Βόρεια Μακεδονία στο Εθνικό Στάδιο του Βουκουρεστίου.

Κάπως έτσι, κατέληξαν να παρακολουθούν τον αγώνα από καφετέρια στο Βουκουρέστι.

Το ταξιδιωτικό γραφείο τόνισε πως δεν φέρει ευθύνη, αφού οι φίλαθλοι δεν γνώριζαν ότι πρόκειται για διαφορετικές πόλεις.

6 French fans will be watching the game tonight from Bucharest instead of Budapest

3 were sold tickets to Bucharest, 3 to Budapest. They all went up the same plane, not knowing what they were doing

Travel company accused them of not knowing the difference between the two cities pic.twitter.com/ibziauhE36

— OGCOM (@OGambling) June 23, 2021