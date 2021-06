ΗΠΑ: Βρέθηκε και η τελευταία αγνοούμενη από τις σαράντα αγελάδες που το είχαν σκάσει από σφαγείο – Θα της δοθεί… χάρη

Η τελευταία αγελάδα που παρέμενε αγνοούμενη μετά την απόδρασή της από σφαγείο, μαζί με άλλες περίπου σαράντα, βρέθηκε χθες Πέμπτη, πάντως θα της δοθεί χάρη μετά την παρέμβαση μιας διασημότητας, της τραγουδοποιού και συνθέτριας Νταϊάν Ουόρεν, η οποία ανέλαβε πρωτοβουλία για να σωθεί η ζωή της.

Οι αγελάδες προκάλεσαν συγκίνηση όταν το βράδυ της Τρίτης το έσκασαν από σφαγείο όπου θα τέλειωναν οι ημέρες τους, πάντως μάλλον όχι στους βοηθούς σερίφη και στους έφιππους αστυνομικούς που αναγκάστηκαν να επιδοθούν σ’ ένα μακρύ… ροντέο στο Πίκο Ριβέρα, κοινότητα ανατολικά του Λος Άντζελες, για να τις μαζέψουν.

Οι αγελάδες, αφού απέδρασαν, περιφέρονταν για ώρες στη διάρκεια της νύχτας στους δρόμους του Πίκο Ριβέρα. Ορισμένες έβοσκαν στο γκαζόν των κήπων, άλλες πηδούσαν φράχτες σπιτιών ή κυκλοφορούσαν ανέμελες στον δρόμο, εκπλήσσοντας ανυποψίαστους οδηγούς, ώσπου οι βοηθοί σερίφη μάζεψαν τις 38.

Dozens of cattle stampeded down a residential street after escaping a slaughterhouse in Pico Riveria, California. According to local police, all but one of the cows have since been corralled. pic.twitter.com/BdsZJ5EOrl

Ακόμα μία αγελάδα γλίτωσε από το σφαγείο, όχι όμως από τον θάνατο: επιτέθηκε σε τετραμελή οικογένεια, ρίχνοντας μέλη της στο έδαφος, και αστυνομικός την πυροβόλησε και τη σκότωσε για να μην υπάρξουν άλλα θύματα.

Η τελευταία αγελάδα που αγνοείτο απόλαυσε μερικές ώρες ελευθερίας ακόμα· εντοπίστηκε νωρίς χθες Πέμπτη από διερχόμενο, καθώς έβοσκε αμέριμνη σε χωράφι, μερικά χιλιόμετρα από το σφαγείο.

Εκπρόσωπος του δήμου του Πίκο Ριβέρα ανακοίνωσε αργότερα χθες ότι η ζωή της θα σωθεί χάρη στη Νταϊάν Ουόρεν, καλιφορνέζα τραγουδοποιό και συνθέτρια που έχει στο ενεργητικό της διεθνείς επιτυχίες, μουσική για ταινίες, ένα βραβείο Γκράμι, ένα βραβείο Έμι και δύο Χρυσές Σφαίρες.

UPDATE: The city of Pico Rivera reports that an “award-winning songwriter” has come forward to spare the life of the escaped cow which was found Thursday morning. The songwriter will pay for the cow to live in an animal sanctuary, the city said. https://t.co/vBEjtW9AAB pic.twitter.com/Y5AvCgAfmd

— CBS Los Angeles (@CBSLA) June 24, 2021