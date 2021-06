Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, στις 21:28 στην Τουρκία σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που δίνει το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο.

Felt #earthquake (#deprem) M5.7 strikes 138 km N of #Diyarbakır (#Turkey) 4 min ago. Please report to: https://t.co/apZO9YD96o pic.twitter.com/WXHgnvbOUV

— EMSC (@LastQuake) June 25, 2021