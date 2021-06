Μια ομάδα τουριστών, ντυμένοι με αντίγραφα στολών του Κόκκινου Στρατού, στέκονται μπροστά από ένα γιγαντιαίο σφυροδρέπανο, όπως περιγράφουν οι Times της Νέας Υόρκης. Έχουν υψωμένες τις γροθιές τους και ορκίζονται πίστη στο Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα.

«Θα είμαι πάντα έτοιμος να θυσιάσω τα πάντα για το κόμμα και το λαό, και ποτέ δεν θα προδώσω το κόμμα», λένε, ενώ στέκονται στο πλάι ενός αγάλματος του Μάο Τσετούνγκ, στην πόλη Γιαν’αν στα βόρεια της Κίνας, που αποτέλεσε τη βάση της επανάστασης μέχρι το 1948.

Tourists, dressed in replica Red Army costumes, raise their right fists and pledge their allegiance to the Chinese Communist Party.

This is “red tourism” in China, where people flock to historic sites to absorb a sanitized version of the party’s history. https://t.co/raEkP6f5Pc

