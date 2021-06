Profile Software: Τα σχέδια για νέες εξαγορές – Ποια έργα ψηφιοποίησης διεκδικεί

Σε μια περίοδο συνεχών και σημαντικών εξελίξεων για τον ιδιαίτερα αναπτυσσόμενο κλάδο της πληροφορικής, η διεθνοποιημένη Profile Software ανεβάζει τον πήχη των προσδοκιών της και κάνει κινήσεις που της επιτρέπουν να διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις.

«Η στρατηγική του ομίλου μας βασίζεται στην προώθηση όλων των προϊόντων μας σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Βασικό συστατικό της επιτυχίας μας είναι η διαρκής ανάπτυξη νέων προϊόντων και λύσεων και η προσέλκυση νέων πελατών, αρκετοί πλέον από τους οποίους είναι και Tier I ονόματα διεθνώς», ήταν το κεντρικό μήνυμα του Προέδρου Δ.Σ. Χαράλαμπου Στασινόπουλου, κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση του ομίλου Profile.

O Πρόεδρος Δ.Σ. Χαράλαμπος Στασινόπουλος

Ανάμεσα σε όσα άλλα θέματα αναφέρθηκαν, τονίσθηκε ιδιαιτέρως ότι για το Α’ εξάμηνο του 2021 οι πωλήσεις της εισηγμένης αυξάνονται με διψήφιο ποσοστό σε διαχρονικά επίπεδα ρεκόρ για αντίστοιχες περιόδους και η κερδοφορία διπλασιάζεται. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται σε σημαντικές νέες συμβάσεις στη Μ. Ανατολή (πχ. με πολύ μεγάλη Κεντρική Τράπεζα), το Η. Βασίλειο, τη Ρωσία, τη Μάλτα, την Κύπρο, κ.α.

Μελλοντικά, υπολογίζεται από τα στελέχη της Profile ότι:

Θα συνεχίσει η πολύ καλή πορεία του Α’ εξαμήνου του 2021.

Θα αρχίσουν να διαφαίνονται τα θετικά αποτελέσματα από την ενσωμάτωση της πρόσφατα εξαγορασθείσας Centevo και την ενεργοποίηση της δραστηριότητας του ομίλου στη Σκανδιναβία.

Από το 2022 θα εμφανιστούν οι πρώτες θετικές ενδείξεις από τη διεκδίκηση έργων δημοσίου τομέα.

Και θα εξακολουθήσει την αναζήτηση και άλλων ενδιαφέροντων εταιριών προς εξαγορά. Αναμένεται δε, ότι το επόμενο deal –δεύτερο σε διάστημα μερικών μηνών- δεν θα αργήσει.

Εκτιμάται, μάλιστα, από την διοίκηση ότι η στρατηγική αυτή θα φέρει πολύ σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, στοχεύοντας στο διπλασιασμό των μεγεθών του ομίλου κατά τα επόμενα 3 χρόνια.

Η Profile επενδύει στην ανάπτυξη του τομέα Δημοσίων Έργων, όπου έχει παρουσία πολλών χρόνων και διεκδικεί με αξιώσεις πλήθος έργων από το Ταμείο Ανάκαμψής, καθώς και άλλα έργα Δημοσίων φορέων, που σχετίζονται με το αντικείμενό της, σε περιοχές όπως ολοκληρωμένα συστήματα πληροφορικής, συστήματα διαλειτουργικότητας, ψηφιοποίηση αρχείων κ.λ.π.

Ενδεικτικά, αναφέρονται έργα του Υπουργείου Οικονομικών, της ΑΑΔΕ, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, της Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ.α.

«Την επόμενη τριετία είμαστε σε θέση να αναλάβουμε δημόσια έργα που θα ήταν δυνατόν να φτάσουν τα 100 εκατ. ευρώ, όμως για λόγους συντηρητικότητας έχουμε προϋπολογίσει μόλις 20-25 εκατ. ευρώ», εξήγησε ο κ. Στασινόπουλος μιλώντας για ένα τριετές business plan.

Επενδύσεις σε θυγατρικές και νέες συμμετοχές

Σύμφωνα με όσα επισήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Profile, Ευάγγελος Αγγελίδης, η εταιρία συνεχίζει να αναπτύσσει και να λανσάρει στην αγορά πολύ ποιοτικές και ανταγωνιστικές λύσεις, οι οποίες βραβεύονται για τον πρωτοποριακό σχεδιασμό, την ισχυρή αρχιτεκτονική και τις omni-channel δυνατότητες τους.

Σχολιάσθηκε, χαρακτηριστικά, ότι η Profile συγκαταλέγεται στους διεθνείς προμηθευτές λογισμικού σε reports γνωστών αναλυτών του εξωτερικού, όπως οι IBS Intelligence, Gartner, Aite κλπ και έχει βραβευθεί από τα Wealth Briefing European Awards 2020, ως «FinTech Vendor of the Year», από το περιοδικό Χρήμα, το Wealth Tech 100, κα.

Παράλληλα, πρόσθεσε, επενδύει σε θυγατρικές και νέες συμμετοχές. Συγκεκριμένα:

-Ιδρύθηκε η θυγατρική εταιρεία «PROFILE TECHNOLOGIES Α.Ε.» στη Θεσσαλονίκη, που αποτελεί τον βασικό βραχίονα ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και συντέλεσε στη δημιουργία της ψηφιακής τραπεζικής πλατφόρμας Finuevo και υποστηρίζει και άλλες δραστηριότητες του Ομίλου, δίνοντας έμφαση στην χρήση τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI), η μηχανική εκμάθηση (ML), η ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών (RPA), το blockchain καθώς και το Augmented Reality (AR).

-Την 19η Μαρτίου 2021 ολοκληρώθηκε η πλήρης εξαγορά της εταιρείας ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης επενδύσεων Centevo ΑΒ από την Euronext Nordics Holdings AS, ως αποτέλεσμα της απόφασης του γνωστού ομίλου Euronext να αποεπενδύσει από τη συγκεκριμένη μη βασική του δραστηριότητα. Η Centevo διαθέτει δύο μονάδες, στη Στοκχόλμη της Σουηδίας και στο Όσλο της Νορβηγίας και δραστηριοποιείται από το 1991 στους τομείς του Asset Management, Fund Management, Trust Management, Family Office. Συνολικά, απασχολεί 45 άτομα και είχε έσοδα €5,5 εκατ. το 2020 που αναμένεται να ανέλθουν σε €6,0 εκατ. για το 2021. Διαθέτει πελατολόγιο άνω των 65 διαφορετικών οργανισμών όπως ενδεικτικά η Nordea Bank, Danske Bank AM, Swedbank AB, Handelsbanken, Kapital forval tning KLP, Pareto AM, MP Pensjon PK, Holberg, Postens Pensionsstiftelse και η Equinor AM, κ.α.

Τα οφέλη που αναμένονται από την απόκτηση της Centevo είναι:

(α) η επιτάχυνση της ανάπτυξης καθώς θα συνεισφέρει περί το 30% στις ενοποιημένες πωλήσεις

(β) ανταλλαγή τεχνογνωσίας (know how) όπως πχ η ενσωμάτωση λύσεων cloud πολλαπλών λειτουργιών με άμεσα διαθέσιμα API με σημαντικούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς,

(γ) νέες ευκαιρίες επέκτασης του ομίλου μας στην περιοχή και cross-selling, τόσο γεωγραφικά όσο και προϊοντικά, όπου συνολικά, αναμένεται μεσοπρόθεσμα διπλασιασμός των εσόδων από την περιοχή αυτή.

Τα ορόσημα του 2020-2021

Στα ορόσημα της χρήσεως 2020 και των πρώτων μηνών του 2021 συγκαταλέγονται από την ηγεσία της Profile :

1. Σημαντικές υλοποιήσεις έργων εκ μέρους του ομίλου

Η 3K Investment Partners ΑΕΔΑΚ επέλεξε τη λύση Axia για Wealth & Fund Management

Η επενδυτική εταιρεία 7Q Financial Services με έδρα την Κύπρο, υλοποίησε επιτυχώς τη λύση Axia Wealth & Fund Management

H Forte Securities, Prime Broker με έδρα το Λονδίνο, επέλεξε τη λύση Axia για να επιτύχει αυτοματοποίηση εργασιών σε θέματα διαχείρισης επενδύσεων και Custody.

Η Τράπεζα Bankmed, μια από τις μεγαλύτερες στο Λίβανο, έθεσε σε πλήρη παραγωγική λειτουργία το Acumen-net σε όλο τον όμιλο, ως μέρος της ψηφιακής μεταρρύθμισης.

Η Attica Bank επέλεξε το RiskAvert, για τη διαχείριση κινδύνων, τον υπολογισμό εποπτικών κεφαλαιακών απαιτήσεων και δεικτών ρευστότητας και παραγωγή εποπτικών αναφορών σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΒΑ/Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ).

Ανατέθηκε και μπήκε σε παραγωγική λειτουργία το εξελιγμένο σύστημα του Ομίλου για την παραγωγή και ψηφιοποίηση των πρακτικών στις ποινικές δίκες της χώρας, για λογαριασμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο επενδυτικός τραπεζικός οργανισμός ΑΤΟΝ με έδρα τη Μόσχα επέλεξε το Axia, την web-based πλατφόρμα διαχείρισης επενδύσεων.

Ο επενδυτικός τραπεζικός οργανισμός DOLFIN Μάλτας επέλεξε το IMSplus για τη διαχείρισης επενδύσεων των πελατών της.

Ολοκληρώθηκε η δεύτερη φάση του έργου Custody της τράπεζας First Abu Dhabi Bank (FAB) στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και παράλληλα άρχισαν να ανατίθενται στην εταιρία μας επεκτάσεις του έργου με νέες λειτουργικότητες και επέκταση και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές. Το έργο αυτό βάζει την Profile στο χάρτη των Tier 1 τραπεζών στο χώρο του Custody.

2. Λανσάρισμα νέων λύσεων/ολοκληρωμένων εφαρμογών

Το Acumen-=net (treasury management system) επανασχεδιάστηκε ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ευελιξίας, επεκτασιμότητας, composability και κανονιστικής συμμόρφωσης ενός οργανισμού. Η εξέλιξη του προϊόντος, με την επωνυμία Acumen.plus πρόκειται να λαναριστεί εντός των επομένων ημερών και μέσω cloud-agnostic και cloud-native περιβάλλοντος προσφέρει καλύτερο έλεγχο των υποδομών της τράπεζας, διαθέτοντας αναβαθμισμένο dashboard προσφέροντας προηγμένη εμπειρία χρήστη. Περαιτέρω, προσφέρει Ολοκληρωμένη διαχείριση FX Risk καθώς και ετοιμότητα για την επικείμενη διακοπή χρήσης του LIBOR.

Η νέα έκδοση του Axia Suite, αποτελεί μία omni-channel πλατφόρμα επενδύσεων που περιλαμβάνει προηγμένες λειτουργικότητες για την κάλυψη των απαιτήσεων σε απομακρυσμένη πρόσβαση και onboarding πελατών, καθώς και νέο client portal για αυτοματοποιημένες διαδικασίες, στον τομέα του wealth, asset και fund management. Επιπλέον, εντός των επόμενων ημερών θα γίνει και παρουσίαση του Axia Custody το οποίο προσφέρει αναβαθμισμένες και ανταγωνιστικές λειτουργίες για πλήρη αυτοματοποίηση.

Η νέα έκδοση του συστήματος RiskAvert 3.0, προσφέρει ολοκληρωμένη κάλυψη στις απαιτήσεις του εποπτικού πλαισίου Κεφαλαιακής Επάρκειας και Διαχείρισης Κινδύνων (Basel III, CRR,CRD) για τα τραπεζικά ιδρύματα και υποστηρίζει μια νέα λειτουργικότητα για τη συμφωνία των δεδομένων διαχείρισης κινδύνου με τα λογιστικά δεδομένα.

Το πρώτο εξάμηνο του 2021, παρουσιάστηκε η Finuevo, η νέα mobile first πλατφόρμα Digital Banking, που προσφέρει μία σύγχρονη τραπεζική εμπειρία στους τελικούς χρήστες, όλων των ψηφιακών καναλιών. Η πλατφόρμα απευθύνεται σε τράπεζες, FinTech εταιρείες, digitally-driven χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, και EMIs. Επιπρόσθετα, αποτελεί ένα σημαντικό και σύγχρονο εργαλείο διασύνδεσης δημοσίων φορέων χρηματοοικονομικού αντικειμένου με τους πολίτες. Το σύστημα εγκαθίσταται εύκολα σε περιβάλλον cloud και αποτελεί ουσιαστικά την επιτομή του «Digital banking in-a-box» ώστε να έχει ο χρήστης άμεση πρόσβαση στην λειτουργικότητα που χρειάζεται, όταν τη χρειάζεται.

Επιπλέον και η καταξιωμένη πλατφόρμα τραπεζικής διαχείρισης, FMS.next, αναβαθμίζεται σημαντικά ώστε να προσφέρει ένα πλήρως ανανεωμένο front end με υψηλή προσωποποιημένη προσέγγιση για καλύτερη πλοήγηση τόσο στους επαγγελματίες χρήστες όσο και στους πελάτες τους. Σύντομα θα γίνει η σχετική παρουσίαση.

3. Η τροποποίηση ισχύοντος Οργανογράμματος της εταιρείας:

Στο πλαίσιο της υιοθέτησης των βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και της διασφάλιση της μελλοντικής ανάπτυξης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 30ης Νοεμβρίου 2020 αποφάσισε το διαχωρισμό των καθηκόντων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου που διατηρεί ο Χαράλαμπος Στασινόπουλος μαζί με το ρόλο του Chief Entrepreneur και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας που αναλαμβάνει ο Ευάγγελος Αγγελίδης.

Ο δ/νων σύμβουλος, Ευάγγελος Αγγελίδης

Οι συνέπειες της πανδημικής κρίσης

Αναφορικά με τα οικονομικά μεγέθη, ο Κύκλος Εργασιών του ομίλου ανήλθε σε € 15,04 εκατ. έναντι € 15,76 εκατ. το 2019, μειωμένος οριακά κατά 4,6% σε σχέση με το 2019, γεγονός το οποίο αποδίδεται κυρίως στη χρονική διολίσθηση ορισμένων νέων έργων λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της παγκόσμιας αγοράς συνέπεια της πανδημικής κρίσης.

Η πορεία του ομίλου παραμένει ισορροπημένη –όπως υπογραμμίζει η διοίκηση- και δεν υφίσταται θέμα ουσιώδους εξάρτησης του Ομίλου από μεμονωμένους πελάτες. Τα EBITDA του Ομίλου ανήλθαν στα € 4,22 εκατ. έναντι € 4,35 εκατ. το 2019 και τα Κέρδη προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε € 1,25 εκατ. έναντι € 2,44 εκατ. το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω των κάτωθι μη ταμειακών παραμέτρων:

(α) Της υποχώρησης του δολαρίου και της στερλίνας έναντι του ευρώ κατά το 2020, που οδήγησε σε αρνητική λογιστική αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού στα εν λόγω νομίσματα κατά € -0,60 εκατ. το 2020 έναντι € +0,35 εκατ. το 2019. Αναφέρεται όμως, ότι το γεγονός αυτό έχει αντιστραφεί σε μεγάλο βαθμό κατά τους πρώτους μήνες του 2021 όπου και παρατηρούνται συναλλαγματικά κέρδη € 0,3 εκατ.

(β) Στην ενσωμάτωση της επίπτωσης του προγράμματος προαίρεσης μετοχών (stock options) όπου κατά IFRS ενεγράφη δαπάνη € 0,43 εκατ.

Τα Κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν στις € 906 χιλ. από € 1,77 εκατ. το 2019, ενώ τα Βασικά Κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε € 0,0768 έναντι € 0,1525 το 2019.

Αναπροσαρμόζοντας τα αποτελέσματα, κατά τους ανωτέρω δύο μη ταμειακούς παράγοντες, τα Κέρδη προ Φόρων του 2020 ήταν € 2,3 εκατ., δηλαδή σχεδόν παρόμοια με τα συγκρίσιμα περσινά και τα Κέρδη μετά Φόρων ήταν € 1,95 εκατ., δηλαδή ελαφρώς αυξημένα από τα συγκρίσιμα περσινά.

Ως εκ τούτου, ο Όμιλος συνεχίζει να παράγει θετικές ταμειακές ροές και διατηρεί την οικονομική ευρωστία του, με περαιτέρω αύξηση των διαθεσίμων σε €16 εκ. (2019: €15 εκ.) και των καθαρών διαθεσίμων σε €11,9 εκατ. (2019: 10,9 εκατ.).

