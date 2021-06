Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στο κέντρο του Λονδίνου, διαμαρτυρόμενοι για τους περιορισμούς για την αναχαίτιση της Covid-19, αφού η κυβέρνηση ανέστειλε για τον Ιούλιο την άρση των τελευταίων μέτρων λόγω της αύξησης των κρουσμάτων.

Κρατώντας πλακάτ με τη λέξη «ελευθερία» και υπό τους ήχους ταμπούρλων και μουσικής, οι διαδηλωτές έκαναν πορεία στην καρδιά της βρετανικής πρωτεύουσας, από το Χάιντ Παρκ μέχρι το κοινοβούλιο.

«Είμαι εδώ επειδή πιστεύω ότι η καραντίνα μας στοίχισε την ελευθερία και τα δικαιώματά μας» είπε ο Ίαν Μακόσλαντ, ο οποίος ταξίδεψε από το Ντέβον, στη νότια Αγγλία, μόνο για τον σκοπό αυτόν. «Είμαι πραγματικά εκνευρισμένος με την κυβέρνηση, όπως όλοι εδώ» πρόσθεσε.

Aerial view as tens of thousands on the streets of anti Coronavirus lockdown protesters in London 🙌🏻 pic.twitter.com/PhgZG4tZ1C

— Daz Leicester (@Daz_Leicester) June 26, 2021