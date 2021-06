«Φωτιά» έχουν πάρει τα Μέσα της Βρετανίας, μετά την αποκάλυψη της παράνομης ερωτικής σχέσης του υπουργού Υγείας της χώρας, Ματ Χάνκοκ, και της σύμβουλου του, Τζίνα Κολαντάντζελο, καθώς και οι δύο είναι παντρεμένοι.

Αφού έγινε γνωστός ο δεσμός του, ο Ματ Χάνκοκ παραιτήθηκε και το χαρτοφυλάκιό του ανέλαβε ο Σατζίντ Τζάβιντ. Πρώτα όμως, είχε φροντίσει να κάνει γνωστή τη σχέση του στη σύζυγό του και μητέρα των τριών παιδιών του. Όπως σημειώνει η Daily Mail, όταν ανακάλυψε ότι η σχέση του με την Κολαντάντζελο θα αποκαλυπτόταν μίλησε στην Μάρθα Χόιερ και της ανακοίνωσε ότι θέλει να χωρίσουν.

Θυμίζουμε ότι ο πρώην -πια- Βρετανός υπουργός πιάστηκε «στα πράσα» να φιλάει παθιασμένα την γυναίκα που ο ίδιος είχε διορίσει για να εποπτεύει την αποδοτικότητα του υπουργείου του. Στην επιστολή που έγραψε στον Μπόρις Τζόνσον αναφέρει ότι η κυβέρνηση πρέπει να παραδέχεται τα λάθη της όταν τον απογοητεύει.

«Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα θα ήταν να αποσπάσει η ιδιωτική μου ζωή την προσοχή από την εστιασμένη μας προσπάθεια να βγούμε από την κρίση. Θέλω να επαναλάβω ότι λυπάμαι πολύ που παραβίασα την οδηγία (για τα μέτρα προστασίας κατά του κοροναϊού) και να ζητήσω συγγνώμη στην οικογένειά μου και τους αγαπημένους μου για όσα τους προξένησα. Επίσης αυτή τη στιγμή έχω ανάγκη να βρίσκομαι με τα παιδιά μου», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Χάνκοκ.

Tα φιλιά που κατέγραψε κάμερα μέσα σε γραφείο στο υπουργείο Υγείας «έπεσαν» τον περασμένο μήνα, όταν ακόμα ίσχυαν οι αυστηροί κανόνες περί τήρησης αποστάσεων. Η σχέση όμως των δύο ξεκίνησε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πριν από περίπου έξι εβδομάδες. Ματ και Τζίνα γνωρίστηκαν πολλά χρόνια πριν στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και όπως φαίνεται είναι πολύ ερωτευμένοι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 43χρονη σύμβουλος είναι παντρεμένη με τον εκατομμυριούχο ιδρυτή της εταιρείας Oliver Bonas και δεν είναι ακόμα σαφές εάν έριξε και αυτή τίτλους τέλους στο γάμο της, όπως ο Χανκόκ.

Scotland Yard will probe complaint into security breach which saw footage of Matt Hancock kissing married aide end up in a newspaper https://t.co/EBXQckgn5R

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) June 27, 2021