FED:Ξανακάνει το ίδιο λαθος με το 1971; – John B. Taylor

STANFORD – Πενήντα χρόνια πριν, στις 22 Ιουνίου 1971, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Αρθούρ Μπερνς, έγραψε ένα υπόμνημα στον Πρόεδρο Ρίτσαρντ Νίξον, το οποίο έμεινε στην ιστορία. Ο πληθωρισμός αυξανόταν και ο Μπερνς ήθελε ο Λευκός Οίκος να καταλάβει ότι η αύξηση των τιμών δεν οφείλεται στη νομισματική πολιτική ή σε οποιαδήποτε ενέργεια που είχε λάβει η Fed υπό την ηγεσία του. Το ζήτημα, μάλλον, ήταν ότι «η δομή της οικονομίας [είχε] αλλάξει βαθιά». Κατά συνέπεια, ο Μπερνς έγραφε για να προτείνει «μια ισχυρή πολιτική μισθών και τιμών»: «Έχω ήδη περιγράψει μια πιθανή πορεία για μια τέτοια πολιτική – με έμφαση και ευκρίνεια, ακολουθούμενη από μια επιτροπή αναθεώρησης των μισθών και των τιμών (κατά προτίμηση μέσω της διαδικασίας της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργικού Συμβουλίου) και σε περίπτωση ανεπαρκούς επιτυχίας (που είναι τώρα πιο πιθανό από ό, τι θα ήταν πριν από ένα ή δύο χρόνια), ακολουθούμενο – ίσως όχι αργότερα τον επόμενο Ιανουάριο – από ένα εξάμηνο πάγωμα τιμών και μισθών. “

Ίσως λόγω της φήμης του Μπερνς ως διάσημου μελετητή (ήταν δάσκαλος του Μίλτον Φρίντμαν) και της μακρόχρονης εμπειρίας του ως υπεύθυνου χάραξης πολιτικής, το υπόμνημα έπεισε τον Νίξον να προχωρήσει σε πάγωμα μισθών και τιμών και να το ακολουθήσει με μια πολιτική ελέγχου μισθών και τιμών και κατευθυντήριες γραμμές για ολόκληρη την οικονομία. Για ένα διάστημα μετά την εφαρμογή του παγώματος, οι έλεγχοι και οι οδηγίες φαινόταν να λειτουργούν. Ήταν ακόμη πολιτικά δημοφιλείς για σύντομο χρονικό διάστημα. Ο πληθωρισμός μειώθηκε και το πάγωμα ακολουθήθηκε από πιο υποχρεωτικούς ελέγχους που απαιτούσαν από τις εταιρείες να λάβουν άδεια για αλλαγή των μισθών και των τιμών.

Αλλά η παρεμβατική φύση του συστήματος άρχισε να φθείρεται στους ανθρώπους και στην οικονομία, διότι κάθε αύξηση των τιμών έπρεπε να εγκριθεί από μια γραφειοκρατία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Επιπλέον, έγινε σύντομα προφανές ότι οι κυβερνητικοί έλεγχοι και οι παρεμβάσεις επιδείνωναν τα πράγματα.

Αγνοώντας την ευθύνη της να διατηρήσει τον πληθωρισμό χαμηλό, η Fed είχε αρχίσει να αφήνει την προσφορά χρήματος να αυξάνεται γρηγορότερα, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης του Μ2 (μέτρο μετρητών, καταθέσεων και πολύ ρευστών περιουσιακών στοιχείων) κατά μέσο όρο 10% τη δεκαετία του 1970, από 7% στη δεκαετία του 1960. Αυτό επιδείνωσε τον αντίκτυπο των πετρελαϊκών κραδασμών της δεκαετίας στο επίπεδο των τιμών και ο ρυθμός πληθωρισμού αυξήθηκε σε διψήφια ψηφία – αυξήθηκε πάνω από 12% τρεις φορές (πρώτα το 1974 και στη συνέχεια πάλι το 1979 και 1980) – ενώ το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε από 5,9% τον Ιούνιο 1971 σε 9% το 1975.

Όπως γνωρίζουμε τώρα, οι επιδόσεις της αμερικανικής οικονομίας στη δεκαετία του 1970 ήταν πολύ κακές λόγω τουλάχιστον εν μέρει των νομισματικών πολιτικών της εποχής. Αυτό συνέβη όταν η λέξη «σταγμός» επινοήθηκε για να περιγράψει ένα παράξενο μείγμα αυξανόμενου πληθωρισμού και στάσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Όπως ανέφερε πρόσφατα ο James A. Dorn του Ινστιτούτου Cato, οι «έλεγχοι τιμών του Nixon συνέχισαν να στρεβλώνουν τις τιμές της αγοράς» και δικαίως θυμούνται ως προειδοποιητική ιστορία. «Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η απώλεια της οικονομικής ελευθερίας είναι ένα υψηλό τίμημα για να πληρώσουμε για μια ψευδή υπόσχεση για τερματισμό του πληθωρισμού με την καταστολή των δυνάμεων της αγοράς».

Το Select Economic Freedom είναι ο τίτλος ενός βιβλίου που δημοσίευσα πέρυσι με τον George P. Shultz, ο οποίος πέθανε τον Φεβρουάριο σε ηλικία 100 ετών. Ο Schultz είχε αποκτήσει δεκαετίες σοφίας και εμπειρίας ως διπλωμάτης και οικονομικός υπεύθυνος χάραξης πολιτικής , υπηρετώντας ως διευθυντής προϋπολογισμού της διοίκησης Nixon όταν ο Μπερνς έγραψε το τολμηρό υπόμνημά του. Σε ένα παράρτημα του βιβλίου μας, συμπεριλάβαμε το πλήρες κείμενο αυτού του εγγράφου, επειδή είχε πρόσφατα ανακαλυφθεί στα αρχεία του Hoover Institution. Θα πρέπει τώρα να θεωρηθεί ως απαραίτητη ανάγνωση για όποιον επιδιώκει να κατανοήσει την πρόσφατη ιστορία της χάραξης οικονομικής πολιτικής των ΗΠΑ.

Το σημείωμα Burns είναι ένα τέλειο παράδειγμα του πώς οι κακές ιδέες οδηγούν σε κακές πολιτικές, οι οποίες με τη σειρά τους οδηγούν σε κακά οικονομικά αποτελέσματα. Παρά την εξαιρετική φήμη του Μπερνς, το υπόμνημά του έφερε μια σειρά τρομερών συστάσεων πολιτικής. Κατηγορώντας τα πάντα σε υποτιθέμενα διαρθρωτικά ελαττώματα που υποτίθεται ότι πλήττουν ολόκληρη την οικονομία, το χειρότερο αποτέλεσμα του υπομνήματος ήταν να αποφύγει την ευθύνη της Fed για τον έλεγχο του πληθωρισμού, παρόλο που ήταν σαφώς υπεύθυνη για το αυξανόμενο επίπεδο τιμών.

Με τον ίδιο τρόπο, οι καλές ιδέες οδηγούν σε καλή πολιτική και καλή οικονομική απόδοση. Όπως δείξαμε και ο Schultz, αυτό ήταν σίγουρα το 1980. Η Fed επαναβεβαίωσε τον εαυτό της ως μέρος μιας ευρύτερης οικονομικής μεταρρύθμισης και η οικονομία ανέκαμψε.

Το μήνυμα από αυτήν την ιστορική εμπειρία – και πολλά άλλα παραδείγματα στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού – πρέπει να είναι απολύτως σαφές. Και ενώ η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται ποτέ, συχνά μοιάζει, γι ‘αυτό σκεφτείτε πού βρισκόμαστε στα μέσα του 2021: ο πληθωρισμός αυξάνεται και η Fed ισχυρίζεται για άλλη μια φορά ότι δεν είναι υπεύθυνη για αυτήν την εξέλιξη. Αντίθετα, αξιωματούχοι της Fed υποστηρίζουν ότι η σημερινή άνοδος των τιμών αντικατοπτρίζει απλώς την ανάκαμψη από τον χαμηλό πληθωρισμό του περασμένου έτους.

Ακόμη χειρότερα, η πολιτική της Fed είναι ακόμη πιο παρεμβατική τώρα από ό, τι ήταν στην εποχή του Μπερνς Ο ισολογισμός της εξερράγη από μαζικές αγορές ομολόγων του Δημοσίου και τίτλων με υποθήκη και ο ρυθμός αύξησης του Μ2 αυξήθηκε απότομα κατά το παρελθόν έτος. Το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων είναι τώρα χαμηλότερο από σχεδόν οποιονδήποτε δοκιμασμένο κανόνα ή στρατηγική νομισματικής πολιτικής που προτείνει να είναι, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται στη σελίδα 48 της έκθεσης νομισματικής πολιτικής της Fed τον Φεβρουάριο του 2021.

Δεν είναι πολύ αργά για να μάθουμε από τα λάθη του παρελθόντος και να μετατρέψουμε τη νομισματική πολιτική σε όργανο μιας διαρκούς ανάκαμψης από την πανδημία. Αλλά ο χρόνος τελειώνει.

John B. Taylor, a former under-secretary of the US Treasury (2001-05), is Professor of Economics at Stanford University and a senior fellow at the Hoover Institution. He is the author of Global Financial Warriors and co-author (with George P. Shultz) of Choose Economic Freedom.

