Συναγερμός έχει σημάνει στο νότιο Λονδίνο, μετά από έκρηξη κοντά σταθμό του μετρό Elephant and Castle.

Τεράστια σύννεφα καπνού φαίνονται να καλύπτουν τον ουρανό σε βίντεο που κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου.

Αυτόπτες μάρτυρες σύμφωνα με την ίδια πηγή, έκαναν λόγο για «έκρηξη» ενώ ορισμένα βίντεο δείχνουν τη φερόμενη έκρηξη και κόσμο να τρέχει να βρει καταφύγιο.

«Ο καπνός ακόμη βγαίνει, η περιοχή κάτω από τον σταθμό αποκαλείται Little Columbia και υπάρχουν πολλά μικρά μαγαζιά, τα οποία έχουν καλυφθεί από τον καπνό», έγραψε ένας χρήστης στο Twitter.

Oh God. Thinking of everyone there and hoping that everyone anywhere near Elephant and Castle station in South London is alright. Waiting on news for the safety of the people.

