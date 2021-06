Συνάντηση Δένδια με τον ασκούντα χρέη πρωθυπουργού και ΥΠΕΞ της Μολδαβίας

Mε τον ασκούντα χρέη πρωθυπουργού και υπουργό Εξωτερικών της Μολδαβίας, Αουρέλιο Τσιόκοϊ, συναντήθηκε, στο περιθώριο υπουργικής συνάντησης στη Ρώμη, ο Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο βρέθηκε, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του Ν. Δένδια στο Twitter, η διμερής συνεργασία, η ευρωπαϊκή προοπτική της Μολδαβίας και η συνεργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας.

I met with #Moldova Acting PM & FM @AureliuCiocoi on the sidelines of @coalition Ministerial Meeting in Rome. Bilateral cooperation & Moldova’s #EU perspective in focus. Cooperation in addressing #COVID19 impact also on the agenda. pic.twitter.com/1pMjFSjCg9

