Λονδίνο: Υπαίθριο πάρτι – διαδήλωση για την επαναλειτουργία των νυχτερινών κέντρων (βίντεο)

Εκατοντάδες άνθρωποι κατέκλυσαν τους δρόμους του κεντρικού Λονδίνου, χορεύοντας και σφυρίζοντας, στο πλαίσιο μιας διαμαρτυρίας ενάντια στους περιορισμούς που εφαρμόζονται για την πανδημία και έχουν πλήξει σκληρά τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας, ιδίως τα νάικλαμπ.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον ελπίζει να άρει τους εναπομείναντες περιορισμούς στις 19 Ιουλίου, αφού αναγκάστηκε να αναβάλει το άνοιγμα λόγω της αύξησης των κρουσμάτων. Όμως το Save Our Scene, μια ομάδα που εκπροσωπεί τους τομείς της μουσικής βιομηχανίας και της φιλοξενίας, υποστηρίζει ότι τα μέτρα θα πρέπει να αρθούν άμεσα.

Στους ρυθμούς των DJ που έπαιζαν σε φορητά συστήματα ήχου, εκατοντάδες άνθρωποι έκαναν πορεία και χόρεψαν στο κεντρικό Λονδίνο, μέχρι το κοινοβούλιο. Ελάχιστοι τηρούσαν τις αποστάσεις.

Scenes in london right now. #SaveOurScene pic.twitter.com/qWuQtVPHCd

— The Rave Network (@theravenet) June 27, 2021