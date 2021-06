Φλόριντα – ΗΠΑ: Αυξήθηκαν στους 9 οι νεκροί από την κατάρρευση 12ώροφης πολυκατοικίας

Στους 9 αυξήθηκαν οι νεκροί από την κατάρρευση του πολυώροφου συγκροτήματος κατοικιών κοντά στο Μαϊάμι, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

«Καταφέραμε να βρούμε άλλα τέσσερα πτώματα στα χαλάσματα, καθώς και ανθρώπινα λείψανα» είπε η δήμαρχος της κομητείας του Μαϊάμι-Ντέιντ, Ντανιέλα Λιβάιν Κάβα. «Μέχρι στιγμής, ένας άνθρωπος πέθανε στο νοσοκομείο και έχουμε βρει οκτώ νεκρούς στο σημείο, επομένως επιβεβαιώνω ότι ο αριθμός των νεκρών είναι 9», πρόσθεσε, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

«Συνεχίζουμε τις προσπάθειες για να βρούμε ζωντανούς», είχε δηλώσει νωρίτερα η Λιβάιν Κάβα, μιλώντας σε τηλεοπτικό δίκτυο.

JUST IN: The death toll from the partial building collapse in Surfside, Florida has climbed to at least nine, after four more bodies were recovered from the rubble overnight, officials said. https://t.co/Vo1XNlGsy6 pic.twitter.com/BX9hsCAye9

