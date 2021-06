Bill και Melinda Gates: To διαζύγιο που άλλαξε τους επενδυτικούς στόχους των δύο δισεκατομμυριούχων

Στην πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου της, η Melinda French Gates ταξίδεψε στον Λευκό Οίκο, πιέζοντας τους αξιωματούχους του Μπάιντεν για τη λήψη δράσεων σε δύο θέματα που έχει θέσει σε προτεραιότητα: την οικογενειακή άδεια και την παιδική μέριμνα.

Την ίδια ημέρα αυτόν τον μήνα, ο Bill Gates εμφανίστηκε σε μια διαδικτυακή συνάντηση στον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών στη Ρώμη. Φορώντας το γνωστό πουλόβερ, το πουκάμισο και τα γυαλιά του, ο συνιδρυτής της Microsoft μίλησε για περίπου 11 λεπτά, σχετικά με τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στην προσφορά τροφίμων στον κόσμο.

Τα θέματα αυτά έφεραν στο φως τα διαφορετικά ενδιαφέροντα του πρώην ζευγαριού των δισεκατομμυριούχων, που βρίσκονται πίσω από ένα από τα μεγαλύτερα φιλανθρωπικά ιδρύματα στον κόσμο. Ο πρόσφατος χωρισμός τους μετά από 27 χρόνια γάμου, θέτει εν αμφιβόλω τον τρόπο διαχείρισης της τεράστιας περιουσίας τους και το επίκεντρο των φιλανθρωπικών προσπαθειών τους. Παράλληλα, ανέδειξε τα ατομικά τους επενδυτικά όπλα, τα οποία χτίζουν αθόρυβα τα τελευταία πέντε χρόνια.

Ίδρυμα Bill & Melinda Gates

Και οι δύο δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να συμμετέχουν στο Ίδρυμα Bill & Melinda Gates με κεφάλαια ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπου έχουν δεσμευτεί να ξοδέψουν το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου τους, μέσω του Giving Pledge. Όμως, κατά τα χρόνια που προηγήθηκαν του χωρισμού τους, κάθε ένας από τους δύο συζύγους έχει εστιάσει σε έργα εκτός του πεδίου των εργασιών του ιδρύματος, μια τάση που αναμένεται να επιταχυνθεί μετά το διαζύγιο.

«Το άλλοτε ζευγάρι αποτελεί πλέον δύο μεμονωμένα νοικοκυριά», δήλωσε η Elizabeth Dale, αναπληρώτρια καθηγήτρια του μη κερδοσκοπικού τμήματος του Πανεπιστημίου του Σιάτλ. Οι φιλανθρωπικές προσπάθειες του ζευγαριού είχαν τεράστια επιρροή, είπε, και αυτό πιθανότατα θα «συνεχιστεί, τόσο μέσω του ιδρύματος όσο και με άλλους τρόπους».

Για την French Gates, 56 ετών, το διαζύγιο θα μπορούσε να σημαίνει ότι περισσότεροι πόροι θα επικεντρωθούν στην Pivotal Ventures, την εταιρεία επενδύσεων 90 ατόμων που επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στην ισότητα των φύλων.

Έχει ήδη λάβει μετοχές αξίας άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Cascade Investment του Gates, ένα μικρό μέρος της συνολικής περιουσίας των 145 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε το ζευγάρι κατά τη στιγμή της απόφασης του διαζυγίου, σύμφωνα με το Δείκτη - Billionaire.

Από την πλευρά του, ο Bill Gates, 65 ετών, έχει επικεντρώσει το μεγαλύτερο μέρος του έργου του στην Breakthrough Energy, έναν οργανισμό που ξεκίνησε το 2015 και απασχολεί περίπου 100 άτομα που ειδικεύονται σε διάφορες πτυχές της κλιματικής αλλαγής, ενώ χρηματοδοτεί μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και νεοσύστατες επιχειρήσεις που απασχολούν εκατοντάδες περισσότερους εργαζόμενους.

Εκπρόσωποι της Breakthrough και του ιδιωτικού γραφείου του Gates, Gates Ventures, αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Εκπρόσωπος της Pivotal είπε ότι η «δέσμευση της French Gates για την προώθηση της δύναμης και της επιρροής των γυναικών σε όλο τον κόσμο, είτε ως συμπρόεδρος του ιδρύματος είτε ως ιδρύτρια της Pivotal Ventures, παραμένει αμετάβλητη».

Λιγότεροι κανόνες

Τόσο η Breakthrough όσο και η Pivotal λειτουργούν μέσω LLCs, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να λειτουργούν ως κερδοσκοπικές οντότητες. Είναι μια όλο και πιο δημοφιλής μορφή δωρεών, που χρησιμοποιείται από τον Mark Zuckerberg και τη σύζυγό του Priscilla Chan μέσω της Chan Zuckerberg Initiative και από τη χήρα του Steve Jobs, Laurene Powell Jobs, με την Emerson Collective.

Η LLC δεν παρέχει πάντοτε τις ίδιες φορολογικές μειώσεις όπως τα παραδοσιακά ιδρύματα, αλλά συνοδεύεται από λιγότερους κανόνες. Τα χρήματα μπορούν να πάνε σε πολιτικό lobbying ή σε δωρεές εκστρατείας, οι οποίες δεν εκπίπτουν από φόρους. Και, σε αντίθεση με τα ιδρύματα, οι δραστηριότητες, η χρηματοδότηση και το προσωπικό μιας LLC δεν χρειάζεται να αποκαλύπτονται στις ετήσιες δηλώσεις φόρου που δημοσιοποιούνται.

Για ορισμένους θεωρείται ένα καινοτόμο εργαλείο στην φαρέτρα των μεγαλύτερων φιλάνθρωπων του κόσμου, ενώ για άλλους αποτελεί ένα σημαντικό βήμα οπισθοχώρησης όσον αφορά τη διαφάνεια.

«Δεν αντιμετωπίζουν τους ίδιους ελέγχους και ισορροπίες με τα ιδρύματα», δήλωσε η Linsey McGoey, καθηγήτρια κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Essex, η οποία έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «No Such Thing as a Free Gift: The Gates Foundation and the Price of Philanthropy».

Η Pivotal, που ξεκίνησε το 2015, έχει επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε περισσότερους από 150 οργανισμούς μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της. Χρησιμοποιεί επιχορηγήσεις καθώς και επιχειρηματικά κεφάλαια για να επικεντρωθεί στην ενδυνάμωση των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της προσέλκυσης περισσότερων γυναικών σε τεχνολογικές θέσεις εργασίας και της εκλογής τους σε δημόσια αξιώματα, στην υποστήριξη έγχρωμων γυναικών και κοριτσιών και στην προάσπιση της οικογενειακής άδειας επί πληρωμή.

Στην Ουάσινγκτον αυτό το μήνα, η French Gates συναντήθηκε με αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού προσωπικού του Προέδρου Τζο Μπάιντεν, Ρον Κλάιν, και της συμβούλου εσωτερικής πολιτικής Σούζαν Ράις, μαζί με διευθυντές της Pivotal και του Ιδρύματος Gates. Από την πλευρά της Pivotal, συζήτησαν για την άδεια μετ ‘αποδοχών και την παροχή φροντίδας καθώς σχετίζεται με το αμερικανικό οικογενειακό πρόγραμμα του Μπάιντεν, σύμφωνα με πληροφορίες.

Οι πρώτες προσπάθειες

Στις αρχές της δεκαετίας του 2010, το ίδρυμα Bill και Melinda Gates ανέλαβε έργα που συνδέονται με την ισότητα των γυναικών – χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες που επηρεάζουν την αντισύλληψη και τον οικογενειακό προγραμματισμό, ωστόσο, η French Gates θεωρούσε την πρόοδο στα συγκεκριμένα θέματα πολύ αργή.

Το 2015, ίδρυσε την Pivotal ως ξεχωριστή οργάνωση περίπου 10 ατόμων, ορισμένα από τα οποία απέσπασε από το Ίδρυμα Gates.

Η French Gates «πραγματικά άρχισε να δρα μόνη της ως φιλάνθρωπος και ως ηγέτης στις αρχές της δεκαετίας του 2010, και αυτό ήταν ένα είδος σταδιακής εξέλιξης γι ‘αυτήν», υποστηρίζει η Elizabeth Dale.

Σχετικά πρόσφατα, ο σκοπός της Pivotal είναι πλέον εστιασμένος. Τα πρώτα χρόνια κύλησαν με συζητήσεις και έρευνα σχετικά με τις δράσεις που έπρεπε να γίνουν.

Το κλίμα στο επίκεντρο

Ο Bill Gates επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στην Breakthrough και την κλιματική αλλαγή, το θέμα του βιβλίου του «Πώς να αποφύγετε μια κλιματική καταστροφή» που κυκλοφόρησε φέτος. Είπε τον Φεβρουάριο ότι διέθεσε 2 δισεκατομμύρια δολάρια για το κλίμα και σκοπεύει να ξοδέψει άλλα 2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το 2015, την ίδια χρονιά που η French Gates ξεκίνησε την Pivotal, ο Gates επιστράτευσε μερικούς από τους φίλους του δισεκατομμυριούχους, για να βάλουν χρήματα σε ένα νέο ταμείο 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, που ονομάζεται Breakthrough Energy Ventures, το οποίο, είχε στόχο να επενδύσει σε επιχειρήσεις και τεχνολογίες που μειώνουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, με πιο μακροπρόθεσμη εστίαση από τις παραδοσιακές επιχειρήσεις. Ο Jeff Bezos, ο Jack Ma, ο Richard Branson και ο Michael -, όλοι συμμετείχαν στον πρώτο γύρο χρηματοδότησης του ταμείου.

Το fund της Breakthrough έκλεισε έναν ακόμη γύρο χρηματοδότησης 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, με μερικούς νέους δισεκατομμυριούχους χρηματοδότες – συμπεριλαμβανομένου του CEO της Fidelity Investments, Abigail Johnson και του Ben Walton, του εγγονού του ιδρυτή της Walmart. Δημιουργεί επίσης ένα πιλοτικό ταμείο 100 εκατομμυρίων ευρώ που ξεκίνησε πέρυσι μέσω μιας συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Gates έχει διατηρήσει το επίκεντρο του μη επενδυτικού έργου της Breakthrough στην καινοτομία, χρηματοδοτώντας σε μεγάλο βαθμό το φιλανθρωπικό, πολιτικό, και ερευνητικό έργο του, μόνος του. Το 2008 ίδρυσε το ιδιωτικό του γραφείο, Gates Ventures, που εστιάζει σε διάφορα ενδιαφέροντά του, όπως η επένδυση στην τεχνολογία και η χρηματοδότηση έργων εκπαίδευσης και υγείας – συμπεριλαμβανομένης της ερευνητικής πρωτοβουλίας για το Alzheimer – εκτός του πεδίου του Ιδρύματος Gates.

Η French Gates από την πλευρά της, δήλωσε το 2019 στο περιοδικό Time ότι δεσμεύει 1 δισεκατομμύριο δολάρια για τα επόμενα 10 χρόνια με στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών.

Παράλληλα, χρηματοδοτεί μια προσπάθεια μαζί με τη MacKenzie Scott – η οποία έχει επιταχύνει τη δική της φιλανθρωπική προσφορά μετά το διαζύγιο της από τον Bezos.

Το Equality Can’t Wait Challenge καλεί τις οργανώσεις να κάνουν αίτηση ενημερώνοντας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ξόδεψαν τα 10 εκατ. δολάρια για να επιταχύνουν τη χειραφέτηση των γυναικών. Οι νικητές θα ανακοινωθούν αυτό το καλοκαίρι.

