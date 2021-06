Σε ηλικία 88 ετών έφυγε από τη ζωή ο Ντόναλντ Ράμσφελντ, ο οποίος είχε διατελέσει υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ υπό την προεδρεία των Τζέραλντ Φορντ και Τζορτζ Μπους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του, ο 88χρονος απεβίωσε στην πόλη Τάος στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ με τους δικούς του ανθρώπους να είναι στο πλευρό του ως την τελευταία στιγμή.

«Με βαθιά θλίψη μοιραζόμαστε τα νέα για τον θάνατο του Ντόναλντ Ράμσφελντ, ενός Αμερικανού πολιτικού και αφοσιωμένου συζύγου, πατέρα, παππού και μεγάλου παππού. Έφυγε στα 88 του, περιτριγυρισμένος από την οικογένεια στο αγαπημένο του Taos, στο Νέο Μεξικό », ανέφερε η δήλωση.

«Η ιστορία μπορεί να τον θυμάται για τα εξαιρετικά επιτεύγματά του για έξι δεκαετίες υπηρεσίας στον δημόσιο βίο, αλλά για εκείνους που τον γνώριζαν καλύτερα και των οποίων η ζωή άλλαξε για πάντα εξαιτίας του, θα θυμόμαστε την ακλόνητη αγάπη του για τη σύζυγό του Τζόις, την οικογένεια και τους φίλους του και την ακεραιότητα που έφερε σε μια ζωή αφιερωμένη στη χώρα. »

BREAKING: Donald Rumsfeld, the two-time defense secretary whose reputation as a skilled bureaucrat and visionary of a modern U.S. military was soiled by the long and costly Iraq war, has died at age 88, his family says. https://t.co/1eCjLJ6A8l

— The Associated Press (@AP) June 30, 2021